اعزام 65 پزشک و پرستار به کربلا در نیمه شعبان

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز ماه مبارک شعبان و تجمع زائران در کربلا و نجف گفت: با ورود 10میلیون نفر در این منطقه خیابانهای همجوار حرم مالامال از جمعیت و عاشقان امام حسین (ع) است. که از چند روز قبل پای پیاده از کشورهای همچون سوریه، لبنان، ایران، بحرین، پاکستان و سایر بلاد اسلامی راهی عراق می شوند.

وی از اعزام 65 نفر پزشک، پرستار و امدادگر به کشور عراق خبر داد و افزود: دو تیم پزشکی به همراه یک تن دارو و تجهیزات از نیمه شعبان( 12 تیرماه) عازم عراق می شوند و تا سه روز پس از نیمه شعبان در آنجا حضور دارند و نوزدهم تیر به ایران باز می گردند.

معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت تصریح کرد: این دو تیم پزشکی خدمات رایگان را به تمام زائران حاضر در کربلا ارایه می کنند که یک چادر پزشکی در بین الحرمین با هماهنگی عتبه امام حسین (ع) و چادر دیگر در خیابان جمهوری مستقر می شود.