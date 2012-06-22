یارگیری برخی کشورها در منطقه/ تلاش روسیه برای ابرقدرت شدن

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل در حاشیه سومین اجلاس رایزنان بازرگانی با بیان اینکه شرایط فعلی کشور ویژه و خاص است، گفت: بحران و رکود اقتصادی در کشورهای اروپایی، بحران بدهی‌ها در غرب، بحران انرژی در سطح جهان، چالش‌های سیاسی در شمال آفریقا و خاورمیانه عربی همگی از جمله رخدادهایی هستند که بر محیط کسب و کار و تجارت تاثیر می‌گذارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر تصریح کرد: در این شرایط، کشورهای پیرامونی ایران نیز هر یک شرایط تازه‌ای را تجربه می‌کنند. از سویی کشورهایی مانند عربستان، ترکیه و قطر در فضای جدید منطقه‌ای به دنبال سهم‌خواهی هستند و نقش خود را با نگاه منفعت‌طلبانه بازتعریف می‌کنند و از سوی دیگر، کشورهایی مانند بحرین و سوریه نیز در دو سوی منازعه قدرتهای بین‌المللی قرار دارند.

وی افزود: غربی‌ها در چنین شرایطی با دیدگاههای منفعت‌جویانه و یا با نگاههای مداخله‌جویانه، به منطقه نظر دارند. آن سوی این رقابت هم کشوری مانند روسیه مایل است تا همچون ابرقدرتی فراموش شده؛ دوباره به صحنه بیاید.

صافدل همچنین با اشاره به برخی تغییرات در نظام‌های سیاسی، به پیدایش برخی بحرانها اشاره کرد و گفت: این بحران‌ها موجب شده تا برخی کشورها علیه یکدیگر اعلام موضع کنند و یا یارگیری‌ها و بده بستانهای تازه‌ای را رقم زنند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: همه فعالان حوزه تجارت خارجی و به ویژه رایزنان بازرگانی وظیفه دارند تا به تحلیل و شناخت دقیق وضع موجود پرداخته و توان رقابتی کشور در حوزه تجارت را تقویت کنند.

به گفته وی، شناخت ظرفیتها، توانمندیها و واقعیات درون کشور در کنار درک و تحلیل دقیق شرایط محل ماموریت بر دوش رایزنان است و این گروه وظیفه دارند تا در پایش فرصتهای تجاری کشور با اقتضائات کنونی بکوشند.

صافدل با اشاره به ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن گفت: این ادغام توقعات جدیدی را ایجاد کرده و رایزنان دیگر منحصر به حوزه بازرگانی نبوده و لازم است تا حوزه صنعت و معدن را نیز پوشش دهند.

وی ارتباط گیری با حوزه ها و معاونتهای مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت را در همین راستا ضروری دانست و از رایزنان خواست تا با بهره گیری از همه ظرفیتهای موجود در ستاد وزارت، در اجرای ماموریتهای محوله بکوشند.

صافدل توانمندسازی بنگاه ها و نیز ایجاد زیرساختهای صادراتی به جای پرداخت جوایز صادراتی را از محورهای کاری سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد و از رایزنان بازرگانی خواست تا تجارب مشابه دیگر کشورها در این زمینه را رصد و به داخل کشور انتقال دهند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه روابط اقتصادی همچنین گفت: کشف فرصتهای تجاری، بررسی روشهای جدید برای توسعه تجارت، شناسایی و انتقال سریع و دقیق سیاستهای متغیر کشورهای محل ماموریت، انجام مطالعات میدانی و ورود به عمق زندگی مردم در کشورهای هدف و تحلیل اقتضائات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن کشورها از جمله وظایف رایزنان بازرگانی است.

وی از رایزنان بازرگانی خواست تا با بازنگری در برنامه ها و توجه به محورهای اصلی فعالیت وزارت پس از ادغام، برنامه های کلیدی وزارت در سال جید را در دستور کار قرار دهند.