اولین مجله استان گلستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان پنجشنبه شب در این مراسم در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: اولین انتظار از نشریاتی که کار خود را آغاز می کنند تفاوت است و این تفاوت به معنای تفاوت به نسبت نشریات پیشین در کمیت و کیفیت است.

وی افزود: پاسخگویی به نیاز و عطش جامعه انتظار دیگری است که که از نشریات می رود و باید به گونه ای طراحی شود تا مردم به آن نیاز پیدا کنند.

منتظری ادامه داد: هر نشریه باید نقش مرجع را ایفا و اعتماد آفرینی کند و امانتداری و صداقت را نیز سرلوحه کار خویش قرار دهد.

وی خاطر نشان کرد: ارزیابی مکرر و انتخاب هیئت تحریریه خوب، دانا و توانا نیز از ضروریات و انتظارات مهمی است که از یک نشریه می توان داشت.

در ادامه این مراسم محمد آریان نیا، مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سر دبیر مجله کاغذ شیشه ای گفت: برخی نا امیدی ها بر مطبوعات سایه افکنده و نمی گذارد تا شفاف و واضح عمل کنند و بعضا دچار خود سانسوری و دیگر سانسوری می شوند.

آریان نیا اذعان داشت: این مجله در پی رشد فرهنگ مردم گلستان است، از زرد شدن پرهیز می کند و سرمایه اصلی خود را مخاطبانش می داند.