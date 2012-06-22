میزبان دور آینده مسابقات کاراته غرب آسیا مشخص نشد

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه با حضور روسای 9 فدراسیون کاراته غرب آسیا و "ابراهیم قناس"، رئیس اتحادیه کاراته غرب آسیا در جده برگزار شد که همه اعضا از حضور ایران به عنوان یکی از قدرت‌های برتر آسیا و جهان در پیکارهای منطقه‌ای غرب آسیا ابراز خرسندی کردند.

در این جلسه قرار بود میزبان دور آینده این پیکار نیز معرفی شود که انتخاب میزبان این دوره از رقابت‌ها به جلسه آتی موکول شد. محمدصادق فرجی ، سرپرست فدراسیون کاراته کشورمان در مورد این تصمیم به مهر گفت: قرار شد پس از بررسی‌های لازم هر کشوری که توانایی برگزاری این رقابت‌ها به مطلوب‌ترین شکل را داشته و برنامه‌ریزی بهتری در این زمینه دارد، میزبان بعدی رقابت‌ها باشد.

فرجی با اشاره به نقش تاثیرگذار کشورهای عضو فدراسیون غرب آسیا در معادلات کاراته آسیا و جهان اظهار داشت: در این جلسه بنا شد کشورهای عضو فدراسیون غرب آسیا در مسابقات منطقه‌ای حضوری فعال و منسجمی داشته باشند.

وی در خصوص موفقیت داوران اعزامی به عربستان در کلاس ارتقای داوری گفت: پیش از شرکت داوران در این کلاس، محمدعلی مردانی و منوچهر حاجی محمدیان دو داور برجسته کشورمان دوره بازآموزی قوانین جدید داوری را برگزار کردند و آخرین تغییرات در قوانین مرور شد.

سرپرست فدراسیون کاراته افزود: بی تردید موفقیت داوران ایرانی شرکت کننده در کلاس ارتقای داوری آسیا نشان دهنده سطح فنی بالای کاراته ایران است. خوشبختانه کاراته ایران علاوه بر اینکه در بعد قهرمانی سرآمد کشورهای آسیایی است، در زمینه مربیگری و داوری هم یک سر و گردن از سایرین بالاتر است. من این موفقیت را به جامعه داوری تبریک می‌گویم.

قابل ذکر است رقابت‌های کاراته غرب آسیا پنجشنبه شب به پایان رسید و تیم اعزامی کشورمان به کسب دو طلا، دو نقره و یک برنز به کار خود پایان داد و امروز صبح به تهران بازگشت.