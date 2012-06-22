اسامی روزهای هفته قوه قضائیه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ازسوی ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه اسامی روزهای این هفته به شرح ذیل اعلام شد:
پنجشنبه اول تیر 1391: قوه قضائیه و ترویج فرهنگ حقوقی- قضایی در جامعه
جمعه دوم تیر 1391: قوه قضائیه و حراست از بیتالمال و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی
شنبه سوم تیر 1391: قوهقضائیه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و اشاعه ارزشهای اسلامی در جامعه
یکشنبه چهارم تیر 1391: قوهقضائیه و عدالت محوری، نظارت و قانونمندی
دوشنبه پنجم تیر 1391: قوهقضائیه، حفظ حقوق شهروندی، حفاظت اجتماعی و معرفی حقوق بشر اسلامی
سهشنبه ششم تیر 1391: قوه قضائیه و ایجاد بسترهای امنیت اقتصادی در راستای تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی
چهارشنبه هفتم تیر 1391: قوهقضائیه و ولایتمداری و تجدیدمیثاق با رهبری
