اسامی روزهای هفته قوه قضائیه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ازسوی ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه اسامی روزهای این هفته به شرح ذیل اعلام شد:



پنج‌شنبه اول تیر 1391: قوه قضائیه و ترویج فرهنگ حقوقی- قضایی در جامعه

جمعه دوم تیر 1391: قوه ‌قضائیه و حراست از بیت‌المال و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی

شنبه سوم تیر 1391: قوه‌قضائیه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و اشاعه ارزشهای اسلامی در جامعه

یکشنبه چهارم تیر 1391: قوه‌قضائیه و عدالت محوری، نظارت و قانونمندی

دوشنبه پنجم تیر 1391: قوه‌قضائیه، حفظ حقوق شهروندی، حفاظت اجتماعی و معرفی حقوق بشر اسلامی

سه‌شنبه ششم تیر 1391: قوه قضائیه و ایجاد بسترهای امنیت اقتصادی در راستای تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی

چهارشنبه هفتم تیر 1391: قوه‌قضائیه و ولایتمداری و تجدیدمیثاق با رهبری



