۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

اسامی روزهای هفته قوه قضائیه اعلام شد

اسامی روزهای هفته قوه قضائیه ازسوی ستاد بزرگداشت این هفته اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ازسوی ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه اسامی روزهای این هفته به شرح ذیل اعلام شد: 

پنج‌شنبه اول تیر 1391: قوه قضائیه و ترویج فرهنگ حقوقی- قضایی در جامعه

جمعه دوم تیر 1391: قوه ‌قضائیه و حراست از بیت‌المال و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی

شنبه سوم تیر 1391: قوه‌قضائیه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و اشاعه ارزشهای اسلامی در جامعه

یکشنبه چهارم تیر 1391: قوه‌قضائیه و عدالت محوری، نظارت و قانونمندی

دوشنبه پنجم تیر 1391: قوه‌قضائیه، حفظ حقوق شهروندی، حفاظت اجتماعی و معرفی حقوق بشر اسلامی

سه‌شنبه ششم تیر 1391: قوه قضائیه و ایجاد بسترهای امنیت اقتصادی در راستای تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی

چهارشنبه هفتم تیر 1391: قوه‌قضائیه و ولایتمداری و تجدیدمیثاق با رهبری 
 
 

