ماجرای واریز هزاران پوند به حساب واحد آکسفورد دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو پس از انتصاب در سمت ریاست دانشگاه آزاد، برای دومین بار با مراجع تقلید در سال جاری دیدار و گفتگو کرد.

دیدار با آیت الله صافی گلپایگانی

وی به همراه هیات رئیسه دانشگاه با آیت الله العظمی صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید در قم دیدار کرد. در این دیدار، آیت الله العظمی صافی گلپایگانی خطاب به دانشجو تاکید کرد: توقع ما از دانشگاه آزاد این است که انسان ساز باشد و انتظارات ما در حوزه فرهنگ و دین را برآورده کند. نظر امام راحل هم از دانشگاه آزاد همین بود تا دانشگاه به سمتی برود که کاستیها و نواقص دانشگاههای قبل از انقلاب را از بین ببرد.

رئیس دانشگاه آزاد نیز تصریح کرد که دانشگاه تا این مرحله، فعالیت خود را مدیون کمک های امام راحل، حمایت های مقام عظمای ولایت، هیات امنا و هیات موسس به خصوص آیت الله هاشمی رفسنجانی، جاسبی، اعضای هیات علمی، کارکنان، دانشجویان و تمامی زحمت کشان در این مجموعه بزرگ است.

وی همچنین گزارش کوتاهی از نقل و انتقالات دانشجویی در دانشگاه آزاد ارائه داد و پیش بینی کرد که بین 150 تا 200 هزار درخواست متقاضی جابجایی وجود داشته باشد.

دیدار با آیت الله نوری همدانی

در ادامه این دیدار، دانشجو به دیدار آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید در قم رفت و در این دیدار تاکید کرد که در گذشته کارهای بزرگی در دانشگاه آزاد صورت گرفته اما نواقصی نیز وجود داشته است که باید آنها را بر طرف کنیم.

وی در ادامه به بدهی 2 هزار و 600 میلیارد تومانی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و افزود: 600 میلیارد تومان از این بدهی مربوط به بانکها، 300 میلیارد تومان بدهی سازمان مرکزی به واحدها‌ و باقی بدهیها مربوط به صندوق بازنشستگی و بیمه است.

دانشجو درباره پرداخت این بدهیها اعلام کرد: در ابتدای آغاز به کار خود در دانشگاه آزاد اسلامی متوجه این بدهی که از قبل مانده بود، شدیم که پرداخت ماهانه‌ آن کار بسیار سنگینی بود که حتی در ماه اول در پرداخت حقوق کارمندان خود نیز با مشکل روبه رو ‌شدیم.

همچنین حسین بلندی - معاون آموزشی دانشگاه آزاد از طرح جامع آموزشی و برنامه پنج ساله آموزشی این دانشگاه خبر داد و افزود: اصلاح هرم هیات علمی، ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و افزایش جذب از مهمترین برنامه‌ها در این رابطه است.

بلندی یادآور شد: بازنگری برنامه های درسی با سه رویکرد پاسخ به نیاز بازار کار، آموزش برای همه و در همه جا و ورود به فناوری های روز باید صورت گیرد.

واریز هزاران پوند به واحد آکسفورد

همچنین در ادامه این دیدار، محمد خجسته - معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی در سخنانی گفت: در زمانی که مسئولیت را پذیرفتم از کارکنان مالی و خزانه دار هیات امنا خواستم تراز مالی دانشگاه را دربیاورند که بدهی 26 هزار میلیارد ریالی به امضا و تایید امور مالی دانشگاه و خزانه دار هیات امنا رسیده است.

وی در خصوص وضعیت برخی واحدهای بین المللی دانشگاه آزاد گفت: متاسفانه ماهانه هزاران پوند به حساب واحد آکسفورد در کشور انگلستان پرداخت می شد که بعدها معلوم شد چنین دانشگاهی اصلا وجود ندارد، از سوی دیگر دانشگاه آزاد واحد امارات نیز از نظر فرهنگی در وضعیت مناسبی قرار نداشت که اقدامات زیادی در جهت اصلاح آن صورت گرفته است.