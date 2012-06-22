شناسایی 1200 مشترک متخلف برق در گلستان/ سرقت شش میلیون کیلووات ساعت انرژی

ایوب پسرکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال 90 حدود 46 هزار و 991 انشعاب مورد تست و بازرسی قرار گرفت که از این تعداد چهار هزار و 44 مشترک متخلف شناسایی شدند.

وب اطهار داشت: با توجه به شروع فصل گرما شرکت توزیع علاوه بر گرفتن پیمان کار و همیاری ،همکاران شهرستانی در هفته 2 بار عملیات بازرسی گروهی را انجام خواهیم داد.



وی عنوان کرد: تاکنون برابر شش میلیون 469 هزار و 513 کیلو وات ساعت انرژی از این متخلفین شناسایی شده است که این متخلفین علاوه بر جریمه، مبالغی که ناشی از مصرف این انرژی اضافه بوده را باید پرداخت کنند و همچنین به مراجع قضایی هم معرفی می گردند.



وی در بخش تعداد برخورداری مشترکان این شرکت از برق در گلستان گفت: در بخش خانگی حدود 8.3 درصد، مشترکان عمومی چهار درصد، در بخش مشترکان کشاورزی 1.2 درصد، در بخش صنعت 0.4 درصد و سایر مصارف 11.1 درصد را در استان تشکیل می دهند



معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق با اشاره به میزان مصرف برق در بین مشترکان استان بیان داشت: در بین مشترکان در بخش خانگی حدود 47.4 درصد ,عمومی 9.1 درصد ،کشاورزی 18.4 درصد ،صنعت 16.1 درصد و سایر مصارف 7.6 دهم درصد میزان مصرف آنان را در سال تشکیل می دهد.



گلستان بیش از 560 هزار مشترک برق دارد.