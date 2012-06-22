  1. دانشگاه و فناوری
۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

زنی که برای نخستین بار با لقاح مصنوعی بچه دار شد درگذشت

زنی که برای نخستین بار در جهان نوزادی را با شیوه لقاح خارج از رحمی به دنیا آورده بود، در گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیزلی براون 64 ساله که در ویتچرچ در بریستول زندگی می کرد در جولای 1978 با به دنیا آوردن دخترش – لوسی- تاریخ ساز شد.

براون و همسرش 9 سال تحت درمان ناباروری قرار داشتند تا اینکه توانستند به روش (IVF ) لقاح خارج رحمی، صاحب فرزند  شوند.

وی در آن زمان توانست به طور موفقیت آمیزی با استفاده از این روش نوین و پیشرو که توسط پاتریک استپتو و رابرت ادوارد ارائه شده بود، باردار شود.

لیزلی با روش لقاح خارج رحمی صاحب دو دختر به نام های لوسی و ناتالی شد. شوهر لیزلی پنج سال پیش درگذشت.

براساس گزارش بی بی سی،‌ دو سال پس از تولد لوسی، دکتر استپتو و پروفسور ادوارد کلینیک Bourn Hall را در کمبریج تاسیس کردند. این کلینیک اکنون یکی از مراکز مهم لقاح خارج از رحمی محسوب می شود.

اکنون بسیاری از زنان در سراسر جهان که دچار مشکلات باروری هستند با استفاده از روش لقاح خارج رحمی توانایی مادر شدن می یابند.

