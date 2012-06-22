۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۷

بازیکنان برزیلی فولاد در انتظار تایید هیات پزشکی سازمان لیگ

دو بازیکن برزیلی مدنظر باشگاه فولادخوزستان برای ثبت قرارداد خود با این باشگاه در انتظار تایید تست پزشکی خود توسط هیات پزشکی سازمان لیگ هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش بود که "لئانردو پادوانی سلین" و "لوسیانو پریرا مندز" دو بازیکن برزیلی پس از توافق با باشگاه فولاد خوزستان تست پزشکی دادند اما هنوز قرارداد آنها ثبت نشده است، مسئله‌ای که باعث ایجاد شبهه در خصوص سلامت این بازیکنان و رد شدن آنها در تست پزشکی شد.

طبق قانون سازمان لیگ هر بازیکن خارجی که قرار است در لیگ برتر بازی کند، باید پس از انجام تست پزشکی نتایج آن را به هیات پزشکی سازمان لیگ تحویل دهد تا این سازمان هم برای جلوگیری از هرگونه مشکلی این نتایج را بررسی کند.

گفته می‌شود "پادوانی" و "مندز" در تست پزشکی خود مشکلی نداشته‌اند و جواب آنها صرفا به خاطر طولانی شدن بررسی سازمان لیگ، به وقفه افتاده است. قرار است سازمان لیگ تاییدیه نهایی خود را تا روز یکشنبه به باشگاه فولاد خوزستان ارسال کند تا پس از آن، قراراداد دو بازیکن برزیلی در هیات فوتبال استان خوزستان ثبت شود.

