استعفای وزیر بازرگانی آمریکا بدلیل ارتکاب تصادف رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، استعفای "جان برایسون" وزیر بازرگانی آمریکا از سوی رئیس جمهوری این کشور پذیرفته شد.

وی که هفته گذشته را در استراحت به سر می برد، پس از بازگشت به محل کار خود استعفا نامه خود را تقدیم "باراک اوباما" کرد که بنا بر اعلام کاخ سفید این استعفا از سوی رئیس جمهوری پذیرفته شده است.

بر این اساس برایسون دو هفته پیش بدلیل حمله عصبی در زمان رانندگی کنترل اتومبیل خود را از دست داده و مسبب تصادف رانندگی در نزدیکی لس آنجلس شد.وی در حین رانندگی دچار حمله صرع و بیهوشی شده و بدنبال آن تصادف رخ داده است.

گفتنی است سیاستمدار 68 ساله آمریکایی در ماه اکتبر گذشته به عنوان وزیر بازرگانی این کشور کار خود را آغاز کرد.