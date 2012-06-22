  1. بین الملل
۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

استعفای وزیر بازرگانی آمریکا بدلیل ارتکاب تصادف رانندگی

"جان برایسون" وزیر بازرگانی آمریکا بدلیل حمله عصبی در زمان رانندگی که منجر به بروز تصادف رانندگی شده بود، از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، استعفای "جان برایسون" وزیر بازرگانی آمریکا از سوی رئیس جمهوری این کشور پذیرفته شد.

وی که هفته گذشته را در استراحت به سر می برد، پس از بازگشت به محل کار خود استعفا نامه خود را تقدیم "باراک اوباما" کرد که بنا بر اعلام کاخ سفید این استعفا از سوی رئیس جمهوری پذیرفته شده است.
 
بر این اساس برایسون دو هفته پیش بدلیل حمله عصبی در زمان رانندگی کنترل اتومبیل خود را از دست داده و مسبب تصادف رانندگی در نزدیکی لس آنجلس شد.وی در حین رانندگی دچار حمله صرع و بیهوشی شده و بدنبال آن تصادف رخ داده است.
 
گفتنی است سیاستمدار 68 ساله آمریکایی در ماه اکتبر گذشته به عنوان وزیر بازرگانی این کشور کار خود را آغاز کرد.
کد مطلب 1632075

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها