به گزارش خبرنگار مهر، در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام "سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده است، آخرین مراحل اداری ترک تشریفات مناقصه یک قرارداد بزرگ حفاری چاه‌های نفت و گاز بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت چینی در حال انجام است.

در صورت تصویب نهایی این قرارداد ترک تشریفات مناقصه در دولت، نزدیک به 700 میلیون یورو قراردادهای ارائه خدمات حفاری چاه‌های نفت و گاز به شرکت CNLC چین واگذار خواهد کرد.

قرار است مدت زمان این قرارداد ارائه خدمات حفاری شامل سرویس‌های جانبی حفاری چاه‌های نفت و گاز همچون حفاری افقی، آزمایش چاه، نمودارگیری، چاه پیمایی، سیمان کاری، چاه پیمایی و ... به مدت پنج سال به این شرکت آسیایی واگذار شود.

این قرارداد بزرگ خدمات حفاری در حالی به این شرکت چینی آخرین مراحل واگذاری خود را پشت سر می گذارد که در شرایط فعلی اکثر شرکتهای حفاری ایرانی در ارائه 17 خدمات جانبی حفاری چاه‌های نفت و گاز به خودکفایی کامل رسیده اند.

نکته قابل توجه دیگر این قرارداد نفتی این است که در صورت واگذاری انحصاری برخی از فعالیت‌های ارائه خدمات جانبی حفاری، برخی از شرکتهای داخلی صنعت حفاری کشور در آستانه کاهش حجم کاری و تعطیلی قرار خواهند گرفت.

از سوی دیگر، در حالی شرکت ملی نفت برای امضای این قرارداد نفتی با چینی‌ها به توافق رسیده‌اند که یکی از اهداف مجموعه صنعت نفت صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت حفاری به کشورهای مختلف جهان است و حتی هم اکنون صنعت حفاری در ارائه خدمات جانبی چاه‌های نفت و گاز تا حدی به خودکفایی رسیده است که امکان صادرات این خدمات به کشورهای همسایه همچون عراق فراهم شده است.

با این وجود مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با شرکت CNLC چین از اواخر سال گذشته آغاز شده است و در حال حاضر دو طرف به توافق‌های نهایی دست یافته اند.

سازمان منطقه آزاد کیش هم پیشتر با انتشار گزارشی، اعلام کرده بود: شرکت CNLC‬ فعالیت خدمات فنى و مهندسى خود را در جزیره کیش آغاز کرده است. اجراى طرحهاى مختلف شرکت ملى نفت ایران در مناطق نفتى خلیج‌فارس و خدمات‌رسانى به سکوهاى نفتى در خشکى و دریا در این منطقه از اهداف کارى این شرکت است.



سرمایه‌گذارى دلارى این شرکت آسیایی در این منطقه حدود 7 میلیون دلار و میزان سرمایه‌گذارى ریالى آن نیز حدود ‪ ۱۵‬میلیارد ریال بوده است و هزینه دانش فنى و ماشین آلات وارداتى این شرکت به کیش حدود ‪ ۲۶‬میلیون دلار برآورد شده است.

شرکت نفتى‪ CNLC‬ چین در سال ‪ ۱۹۹۵‬میلادی در پکن تاسیس شده و در حال‌ حاضر در کشورهایی همچون ایران، سودان، مصر، تانزانیا، ونزوئلا، قزاقستان، میانمار، پاکستان، بنگلادش و جمهورى آذربایجان فعالیت می‌کند.



به گزارش مهر، در حال حاضر بیشترین تاخیر در اجرای طرحهای نفت و گاز ایران و به‌ویژه در میادین مشترک نفت و گاز توسط شرکتهای چینی به صنعت نفت تحمیل شده است که تاخیر 3 ساله در اجرای طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی و توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی از جمله این قراردادها است.