خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: «سیستان پارسی» از تازه‌های نشر انتشارات امیرکبیر است که در مجموعه سرداران ایران این ناشر به چاپ رسیده است.

نویسنده کتاب محمدعلی ایزدخواستی و تصویرگر آن هاله دارابی است و همانطور که از نام آن پیداست اثری تاریخی - ملی محسوب می‌شود.

برآمدن و بالیدن مردان بزرگ، که بزرگی را به اعتبار منش انسانی و ویژگی‌های سترگ آسمان‌اندیشی به دست آورده‌ اند، مدیون فرهنگ، باور و بسترهای تاریخی معرفتی است که در آن نفس کشیده­اند و از چشمه­های آن سیراب شده­اند.

مردان بزرگ، بزرگی را از فرهنگ ملی و جان بزرگ خود وام می­گیرند. بزرگی جوهره و سرشتشان است. عاریه­ای نیست، وصله­ای نیست بر لباسشان.

ایرانیان مردمی بزرگ زاده­اند. به همین دلیل بزرگان زیادی را در خود و با خود دیده­اند. از میان همه بزرگان این سرزمین، مردان مردی وجود دارد که ایرانیان، «سردار ملی» را بر سینه بسترشان آویخته­اند؛ از سیمای اسطوره­ای رستم و فریدون گرفته تا چهره دلیرانی چون آریوبزرن و سورنا، از شاه اسماعیل صفوی تا رئیس علی دلواری، از چمران و متوسلیان تا کاظمی و صیاد شیرازی و ...

مجموعه­ «سرداران ایرانی» با این انگیزه نوشته شده تا به بایستگی بتوان بخش اندکی از زوایای پنهان چهره این افراد را بنمایاند و در پرتو درخشش نام و یادشان، زندگی امروز را روشن­تر ببیند و فردا و فرداها را همسنگ تاریخ میهن رقم بزند.

پانزدهمین قسمت از مجموعه­ سرداران ایران به زندگی یعقوب لیث اختصاص دارد که محمدعلی ایزدخواستی آن را تهیه و تنظیم کرده است.

نویسنده کتاب را با تولد یعقوب شروع کرده و عنوان فرزند شب را برایش انتخاب کرده است.

در بخشی از کتاب که به ماجرای تولد یعقوب می‌پردازد، می‌خوانیم: «شب تاریکی‌­اش را بر روستایی گسترده بود که نه خاک مناسبی برای کشت داشت و نه از دست توفان شن کویر در امان بود. دو اتاق تو در توی خانه رویگر گرم گرم بود به شکلی که هرکس می­آمد می­توانست بفهمد امشب گرم­تر از شب­های دیگر است. این گرما به خاطر تشت پر آبی بود که از سر شب بر روی آتشدان قرار گرفته بود.

آن شب چند بار آب جوش را برای قابله بردند و باز پیرزن گفت نیامد، فعلاً باید صبر کنیم. در سرسرای خانه رویگر دل نگران قدم می­زد و به پوست آهوی نصب شده بر دیوار می­نگریست. در پایین پوست با خطی خوش نوشته شده بود لیث و در بالای لیث، خسرو پرویز و بالایش هرمز و بالایش انوشیروان و آنقدر بالا رفته بود تا به طهمورث دیوبند رسیده بود. این تکه پوست بود که نزد بزرگان ده برای این خانه آبرو می­آورد که نسبش به سلاطین ساسانی می­رسید و البته مهم­تر از این پوست منش جوانمردی رویگر بود و سفره­های مختصری که برای عامه و ضعفا پهن می­کرد.

لیث به این فکر می­کرد که بالاخره امشب پسری می­آید و نامش بر این پوست ثبت می­شود یا نه. رویگر در این خیال بود که صدای گریه سکوت خانه را شکست. سراسیمه خود را به بالای بستر زنش رسانید. قابله مرد را امان ندارد و گفت: نام پسرت را چه می­گذاری؟ لیث که ماه­ها به این موضوع فکر کرده بود بی درنگ گفت: یعقوب.»

در بخش دیگر کتاب، مؤلف به کاروان هندوها که از سیستان رد می­شدند اشاره می­کند. در این بخش کتاب یعقوب لیث دیگر عیار شده است. یعقوب به عیاران می­گوید بر آنها بتازند که مال کافر بت‌پرست بر ما رواست و کاروان را گرفتند و بین نیازمندان سیستان قسمت کردند.

برخی از عناوینی که در ادامه مؤلف به آنها پرداخته و هر یک داستان و ماجرای خاص خود را دارد عبارت است از: آغاز قیام در سال 239، چاشت ابراهیم، معبد بودایی، گنجینه نذورات، خواست شاهی، رزم حیله، زخم شمشیر در سال 251، پارسی‌گویان، ارگ بم، برقی در سیاهی، سگ گرگی و . . .

مؤلف در ادامه به جوانمردی، پایمردی، شجاعت و دلاوری‌های یعقوب لیث در جنگهای مختلف اشاره می­کند و اینکه وی چطور به نیازمندان و مستحقان سیستان کمک می­کرد و با بی عدالتی و نامردی­های روزگار مبارزه می­کرد و زیربار زور و بی‌عدالتی نمی­رفت.

این رفتار یعقوب در تمام ماجراهایی که در کتاب آمده قابل درک است.

مهر یعقوبی، کاروان بت در سال 257، یک تیر و دو نشان، خشم طبیعت در سال 260، جندی شاپور، نامه از هر سو، دیرعاقول در سال 262، از قلاده تا خلعت، دیدار برادر، دین شما برای خودتان و رویگر زاده­ای که ملک از پدر نداشت بقیه عناوینی هستند که در کتاب به آنها اشاره شده است.

روایت مرگ یعقوب اینگونه است که وی 16 روز بیشتر در بستر نبود و سرانجام در دهم شوال سال 265 از شدت قولنج در جندی شاپور درگذشت.

آفتاب در تیر ماه بر جسد سرداری می­تابید که در حیاتش آفتاب سوخته­ بیابان‌های خشک ایران بود ...

نویسنده 40 عنوان و داستان از دلاوری و فتوت یعقوب لیث در کتاب ذکر کرده است که در این مجال فقط به بخش اندکی از آن اشاره شد.

این کتاب که به تازگی چاپ اول آن منتشر شده با قیمت 1700 تومان ارائه شده است.