هنرمند نقاش چهره مرد زورگیر را طراحی کرد / پایان زورگیری های 6 مرد و زن خشن

به گزارش خبرنگار مهر ، هفتم اردیبهشت امسال فردی با مراجعه به کلانتری 140 باغ فیض با طرح شکایتی گفت: سرنشینان یک دستگاه پژو 405 نقره ای رنگ با تهدید پول های مرا سرقت کرده اند.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : ساعت 22و 30 دقیقه هفتم اردیبهشت از خیابان مرزداران سوار یک دستگاه خودرو پژو 405 نقره ای رنگ با سه سرنشین شده و در صندلی عقب ماشین نشستم . هنوز زمان زیادی از حرکت ماشین نگذشته بود که ناگهان سرنشین عقب پژو با تهدید چاقو اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه ، مبلغ 600 هزار تومان وجه نقد و سرویس طلایی کرد که آنرا برای مراسم ازدواج با همسرم خریداری کرده بودم . پس از سرقت تمامی این اموال مرا در خیابان اسکندری پیاده و به سرعت از محل متواری شدند اما توانستم در آخرین لحظه شماره پلاک خودرو آنها را به خاطر بسپارم .

با توجه به اطلاعات به دست آمده در خصوص خودرو پژو 405 نقره ای رنگ ، کارآگاهان اداره پنجم با شناسایی مالک خودرو و در ادامه تحقیقات دریافتند که این خودرو دارای سابقه سرقت به شیوه "زورگیری تحت پوشش مسافر" می باشد .

مالک خودرو پژو 405 نقره ای رنگ ، پس از حضور در اداره پنجم و در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : شامگاه ششم اردیبهشت ، دو جوان با پیشنهاد دادن کرایه مناسبی از من خواستند تا آنها را به شهرک مارلیک برسانم اما در بین راه و با درخواست تغییر مقصد ، از من خواستند تا برای دریافت بسته ای به خیابان ایران زمین بروم . در خیابان ایران زمین بود که به محض ورود به داخل کوچه ای خلوت و در حالیکه هوا کاملا تاریک شده بود ، ناگهان آنها با تهدید چاقو و قمه مرا مجبور کردند که از ماشین پیاده شوم و پس از آن ، با سرقت خودرو و کلیه مدارک شناسایی و وجوه نقد داخل آن به سرعت از محل متواری شدند .



با توجه به شیوه و شگرد متهمان در ارتکاب سرقت های خود با استفاده از خودروهای مسروقه ، کارآگاهان اداره پنجم توقیف خودرو 405 نقره ای رنگ مسروقه و دستگیری سرنشینان آن را در دستور کار خود قرار دادند که با ثبت مشخصات خودرو در سیستم جامع پلیس ، پس از گذشت چند روز مشخص شد که این خودرو به صورت رها شده توسط گشت کلانتری 140 باغ فیض کشف شده است .

با وقوع سرقت مشابه توسط سرنشینان خودروهای مختلف پراید و پژو و در تحقیقات انجام شده از مالباختگان ، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که این سرقت ها توسط یک گروه از سارقان زورگیر و با استفاده از خودروهای مختلف انجام می شود .

اطلاعات به دست آمده در خصوص مشخصات ظاهری سارقان نشان می داد که آنها در گروه های سه یا چهار نفره و در برخی موارد با همراهی یک زن جوان ، اقدا به زورگیری از مسافران کرده اند . همچنین چهره نگاری های انجام شده و ارائه مشخصات ظاهری سارقان از سوی مالباختگان نیز نشان داد که سارقان بیش از 4 نفر بوده و هر بار در قالب گروه های مختلف اقدام به زورگیری کرده اند .

در شرایطی که بسیاری از مالباختگان به علت ترس و وحشت زمان سرقت ، قادر به ارائه مشخصات دقیقی از تصاویر متهمان نبودند ، جوان مالباخته ای که او نیز مورد زورگیری ، تهدید و سرقت وجوه نقد خود قرار گرفته بود ، با حضور در اداره پنجم اقدام به ارائه مشخصات بسیار دقیق از یکی از سارقانی کرد که در زمان سرقت ، در صندلی عقب خودرو اقدام به تهدید با چاقو و سرقت اموال وی کرده بود .

این جوان در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : از کودکی علاقه بسیار زیادی به هنر نقاشی بویژه ترسیم چهره انسان داشتم و به همین علت کلاس های مختلفی را در این زمینه سپری کرده ام و می توانم مشخصات دقیقی از یکی از سارقان را ارائه دهم .

با توجه به اظهارات این جوان ، کارآگاهان اداره پنجم در چهره نگاری انجام شده موفق به ترسیم تصویر اولیه یکی از متهمان شدند که در همان زمان پایان چهره نگاری ، کارآگاهان موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار به نام "قاسم . ع" 29 ساله در زمینه سرقت و زورگیری شدند .



با شناسایی هویت دقیق "قاسم . ع" ، کارآگاهان اداره پنجم با بهره گیری از اقدامات پلیسی و اطلاعات موجود در سوابق متهم موفق به شناسایی مخفیگاه وی در منطقه شهریار شدند که با اخذ نیابت قضایی ، کارآگاهان اداره پنجم در مورخه نهم خرداد اقدام به دستگیری وی کردند .

با دستگیری قاسم و آغاز تحقیقات ، وی یکی از همدستان خود به نام "آیدین . ف" 23 ساله را به عنوان سرکرده گروه معرفی و اعتراف کرد که آیدین در برخی از سرقت ها به همراه دختر جوانی به نام "مینا . گ" اقدام به زورگیری از مسافران کرده است .

کارآگاهان اداره پنجم در ادامه پیگیری های خود برای دستگیری دیگر اعضای گروه با شناسایی مخفیگاه آیدین ، این محل را تحت مراقبت های نامحسوس پلیسی خود قرار داده و سرانجام 27 خرداد موفق به دستگیری آیدین در داخل مخفیگاهش در شهرستان کرج شدند .

با دستگیری آیدین ، بلافاصله تحقیقات پلیسی از وی در دستور کار کارآگاهان اداره پنجم قرار گرفت و متهم در همان روز دستگیری سه عضو دیگر گروه به نام های امیر حسین . و 25 ساله ، اسماعیل . ق 37 ساله و مسعود . خ 28 ساله را نیز معرفی کرد که در پیگیری های صورت گرفته مشخص شد که این متهمان نیز به اتهام سرقت توسط آگاهی شهرستان کرج دستگیر شده اند.

در زمان حضور کارآگاهان ادراه پنجم در پلیس آگاهی کرج برای اجرای دستور نیابت قضایی برای انتقال متهمان ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم زن این پرونده نیز به اتهام سرقت دستگیر شده که "مینا . گ" 21 ساله نیز ضمن انجام هماهنگی لازم ، به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال داده شد .

سرهنگ کارآگاه علی غیاثوند - معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به دستگیری تمامی اعضای گروه سارقان و احتمال ارتکاب دیگر جرایم ارتکابی از سوی این افراد ، شناسایی دیگر مالباختگانی که بدین شیوه مورد سرقت و زورگیری قرار گرفته اند در دستور کار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است . به همین خاطر از کلیه شهروندان که در طول چند ماه گذشته و توسط سرنشینان خودروهای مختلف پراید و پژو 405 بویژه به رنگ های سفید ، نوک مدادی و نقره ای مورد "سرقت" ، "تهدید" و "ضرب و جرح" قرار گرفته اند دعوت می شود تا برای شناسایی متهمان و طرح شکایات خود به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.

