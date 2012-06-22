جشنواره شطرنج آقایان کشور به میزبانی همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج آقایان کشور به میزبانی همدان برگزار می شود .

بر اساس این گزارش، جشنواره شطرنج کشور از 21 تیر ماه امسال به مدت یک هفته به میزبانی هیئت شطرنج استان همدان آغاز خواهد شد .

این رقابت ها در 11 دور و به روش سوییسی برگزار می شود و رده‌بندی نفرات نیز براساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد .

همچنین 200 هزار ریال به عنوان حق ورودی برای شطرنجبازان تعیین شده و همراه داشتن کارت بیمه ورزشی در این رقابت ها ضروری است .

لازم به ذکر است 17 میلیون و 500 هزار ریال به عنوان جایزه برای شش نفر برتر این جشنواره تعیین شده است

دو کشتی گیر همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

دو کشتی‌گیر همدانی برای کسب آمادگی حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن به مرحله نهم اردوی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شدند .

بر اساس این گزارش، مرحله نهم اردوی آمادگی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن از هفتم تیرماه امسال با دعوت از 25 کشتی‌گیر در خانه کشتی تهران آغاز می‌شود .

براساس تصمیم مدیر فنی تیم های ملی کشتی، محمد حسین سلطانی در وزن 55 کیلوگرم و صادق گودرزی در وزن 74 کیلوگرم هر دو از همدان در این اردوی آماده سازی حضور خواهند داشت .

این اردوی آماده سازی که با شرکت 25 کشتی گیر برگزار می شود تا 14 تیرماه امسال ادامه خواهد داشت .

برتری والیبالیست های همدانی در مسابقات امیدهای کشور

تیم والیبال همدان در مسابقات امیدهای منطقه یک کشور به دو پیروزی دست یافت .

بر اساس این گزارش، تیم منتخب همدان در مسابقات والیبال امیدهای منطقه یک کشور به میزبانی کرمانشاه در دو بازی نخست خود به پیروزی دست یابد .

تیم همدان در نخستین بازی خود با نتیجه سه بر صفر مقابل توابع تهران به برتری رسید و در دومین روز مسابقات نیز برابر تیم کرمانشاه با نتیجه سه بر دو پیروز شد .

در پایان این مسابقات دو تیم برتر راهی مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای کشور خواهند شد .

شش رکاب زن همدانی به مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور اعزام شدند

با تصمیم کمیته فنی هیئت دوچرخه سواری استان همدان، شش رکاب زن همدانی به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند .

بر اساس این گزارش، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش جاده به میزبانی هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی برگزار شد .

تیم همدان در این رقابت ها با ترکیب افشین دوستی، حامد سیفی کار، بهنام آرین، حامد غلامی، صابر میرزایی و محمد جوادی و با مربیگری حامد شهیدی و به سرپرستی علی چلویی شرکت کرد .

رکابزنان بزرگسال کشور در این دوره از رقابتها در مسیرهای تبریز به ورزقان و اتوبان شهید کسایی به طرف مایان رقابت خواهند کرد .

همدان مرکز روابط عمومی های ادارات ورزش و جوانان غرب کشور شد

با تصمیم روابط عمومی وزارات ورزش و جوانان، استان همدان مرکز روابط عمومی های ادارات ورزش و جوانان غرب کشور شد .

مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان همدان گفت: با تصمیم روابط عمومی وزارات ورزش و جوانان کشور، از این پس روابط عمومی های ادارات ورزش و جوانان در قالب هفت منطقه تقسیم بندی و فعالیت خواهند داشت .

حمدالله چاروسایی افزود: روابط عمومی ادارات ورزش و جوانان غرب کشور به مرکزیت استان همدان و در قالب استان های کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایلام فعالیت می کنند .

وی اضافه کرد: طبق این تقسیم بندی، از این پس استان هایی که به عنوان مسئول هر منطقه معرفی می شوند، وظیفه برقراری ارتباط مستمر با استان های مربوطه، برگزاری نشست های مستمر در چارچوب برنامه های وزارتخانه و پیگیری نتایج نشست ها را دارند .

مربی و پینگ پنگ باز همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

مربی و پینگ پنگ باز همدانی برای برپایی اردویی مشترک با کشور مجارستان به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شدند.

بر اساس این گزارش، اردوی مشترک تیم ملی جوانان و نوجوانان ایران و مجارستان در آکادمی بین المللی تهران برگزار می شود.

در این اردوی مشترک که به مدت 11 روز در آکادمی بین المللی پینگ پنگ برگزار می شود، علیرضا ملارجبی پینگ پنگ باز جوان همدانی به همراه نادر شاملو مربی همدانی تیم ملی شرکت خواهند داشت.

این اردوی مشترک برای حضور قدرتمند تیم ملی نوجوانان و جوانان کشورمان در مسابقات آسیایی دایر می شود.

مسابقات آسیایی چین از 18 تیر ماه امسال در شهر کیان چین برگزار می شود.