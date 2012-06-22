همدان برای برگزاری جشنواره بین المللی فیلم مقاومت آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی در نشست مقدماتی به منظور رایزنی برای برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در همدان تاکید کرد: همدان از جنبه های مختلف برای برگزاری جشنواره ها و رویدادهای بین المللی آمادگی کامل دارد و هرسال برنامه های مهمی را برگزار می کند.

پیریایی با تاکید بر ظرفیت ها و پتانسیل های محتوایی استان همدان عنوان کرد: همدان از سال ها قبل پیگیر برگزاری جشنواره بین المللی فیلم مقاومت بوده است، گفت: برگزاری موفق کنگره بزرگداشت امیران، سرداران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان و همایش بین المللی پیرغلامان، ظرفیت همدان را در خصوص برگزاری برنامه های بزرگ نشان داد.

وی وجود موزه دفاع مقدس در همدان به دلیل تجانس با جشنواره را یکی از پتانسیل های خوب همدان در راستای برگزاری جشنواره بین المللی فیلم مقاومت عنوان کرد.

پیریایی با بیان اینکه مردم همدان نسبت به هنر مطالبات ویژه ای دارند، افزود: این امر در برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی اثر بخش و ویژه است.

استاندار همدان تاکید کرد: استان همدان از همه نظر برای برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت آماده است و ظرفیت های زیادی برای برگزاری این رویداد دارد.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده از سال آینده زیرساخت های ارتباطی هوایی و ریلی استان همدان گسترش می یابد و این موضوع به برگزاری جشنواره های بین المللی در استان همدان کمک خواهد کرد.