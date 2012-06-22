سفیر ایران: رفتار هلند با دانشجویان ایرانی غیرعقلایی است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه با درخواست ویزای تعدادی از دانشجویان و پژوهشگران ایرانی در اداره مهاجرت هلند موافقت نشده است، سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند این موضوع را از مراجع ذی صلاح در این کشور پیگیری کرد.
بر اساس این گزارش ،اداره مهاجرت هلند با بخش بین المللی برخی دانشگاه های هلندی مکاتبه کرده و به آنها اعلام کرده است که هرگونه تصمیم برای صدور ویزای اقامت کوتاه مدت (بالای 90 روز) و صدور و تمدید اجازه اقامت اتباع ایرانی به ویژه دانشجویان در حین تحصیل برای مدت نامعلومی به حالت تعلیق درآمده است.
با توجه به محتوی نامه مذکور، این مقررات شامل هرگونه درخواست برای اقامت کوتاه مدت، تمدید اجازه اقامت، تغییر هدف اقامت، اجازه اقامت اعضای خانواده، اجازه مهاجرت بر مبنای داشن مانند محققان و ... می شود. اداره مهاجرت مدعی است که ترتیبات جدید بر اساس مقررات تحریمی 23 مارس 2012 شورای اتحادیه اروپا اتخاذ می شود.
روزنتال نیز در نامه ای به تاریخ 14 ژوئن 2012 به پارلمان، برخی محدودیت های خاص در این زمینه را تأیید کرده و البته اظهار داشته که تصمیم نهایی در این زمینه تا تابستان امسال اتخاذ خواهد شد.
بیانیه مطبوعاتی
در پی اعلام این خبر و نگرانی دانشجویان و پژوهشگران سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند در ابتدا بیانیه ای مطبوعاتی را منتشر کرد.
1.محدود نمودن حق آموزش به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشر، در تعارض آشکار با تعهدات بین المللی و در مغایرت با حقوق بین الملل قرار دارد و هیچ بهانه ای نیز نمیتواند بهره برداری از چنین حقی را محدود یا متوقف نماید.
2. در حالی که حتی مصوبه 23 مارس اتحادیه اروپا ( که خود نیز از منظر حقوقی قابل بحث و بررسی است) نیز هیچ اشاره ای به عناوین رشتههای خاص ندارد، اما متأسفانه در دستورالعمل اجرایی تنظیم شده توسط هلند، با اعمال تفسیری موسع از تصمیم اتحادیه عملا رشتههای تحصیلی متعددی مشمول اعمال محدودیت ها گردید. موضوعی که در نتیجه آن، سازمان مهاجرت هلند اقدام به اعمال محدودیت های ویژهای در خصوص صدور روادید، کارت اقامت و تمدید آن به ویژه برای دانشجویان ایرانی کرده است.
از سوی دیگر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند نیز در نامه ای به اعضای پارلمان هلند درخصوص رویکرد جدید هلند برای اعمال برخی محدودیت های ویزایی و اقامت برای اتباع و دانشجویان ایرانی این موضوع را مورد پیگیری قرار داد.
بر اساس نامه سفیر ایران به نمایندگان پارلمان هلند تصمیمات یکجانبه اتحادیه اروپایی در تحمیل تحریم ها نیز با بسیاری از تعهدات بین المللی دولت های عضو، من جمله اسناد تأسیسی اتحادیه اروپا در مغایرت است. به عنوان نمونه، معاهده لیسبون تصریح می کند حقوق بشر می بایست در همه سیاست های مشترک امنیتی و خارجی اتحادیه اروپا ملحوظ و اجرایی شود. ضمن اینکه مقررات استنادی اداره مهاجرت هلند (مقررات اتحادیه) نیز چنان ممنوعیت هایی را مطرح نکرده است.
وی تکید کرده است: سیاست دولت هلند در این زمینه تاکنون دوبار از سوی دادگاه های هلندی به چالش کشیده و رد شده است. دادگاه های هلند اینگونه سیاست ها را تخلف از اصول ضد تبعیض مصرح در قانون اساسی هلند و نیز در مغایرت با تعهدات بین المللی و اروپایی دولت هلند در رابطه با میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و نیز کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تشخیص داده و به دولت دستور لغو چنین تصمیماتی را داده اند.
وی تصریح کرده است: تعاملات مردمی در قلب دنیای جهانی شده امروز قرار داشته و زمینه ساز ارزش افزوده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی است که در نهایت منتج به ترویج همزیستی صلح آمیز و بالنده میان ملت ها در سراسر جهان خواهد شد.
به گفته غریب آبادی، در گذر چهارصد ساله تاریخ روابط و تعاملات، دو ملت ایران و هلند به ویژه در دوران اخیر که حدود 40000 ایرانی شریف، خلاق و با دانش و تخصص بالا در هلند زندگی می کنند، بنای تعاملاتی که به نفع هر دو ملت است در همه زمینه ها گذاشته شده است. ناگفته پیداست هرگونه تصمیمات سیاسی کوته نظرانه مبتنی بر دلایل یا بهانه های غیر موجه، بیش و پیش از هر چیز به این سرمایه دراز مدت و تاریخی لطمه وارد خواهد کرد و تصویر و اعتبار هلند و هلندی ها را در میان ملت ایران و سایر ملل مخدوش خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرده است: مبرهن است که هرگونه فشار و محدودیتی برای محروم کردن ملت ایران از حقوق قانونی خود در زمینه های علمی و فناوری تحمیل می شود. بایستی تاکید شود که این قبیل اقدامات و رویکرد نتیجه ای جز افزایش سوء تفاهم میان دو ملت در بر نخواهد داشت و همگان تناقض آشکار میان گفتار و کردار مدعیان حقوق بشر را به عیان شاهد خواهند بود.
با این تفاصیل، اینجانب مایلم بار دیگر از شما درخواست نمایم تا تمام توجه خود را نسبت به این امر خطیر مبذول داشته و کمک نمایید تا نگرانی اتباع ایرانی مرتفع گردد.
در این گفتگو نگرانی جدی کشورمان و دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در هلند به اطلاع طرف هلندی رسید. همچنین تاکید شد که حتی در مصوبه اتحادیه اروپا نیز چنین محدودیت هایی احصاء نشده است و هلند تفسیر یک جانبه ای از این مصوبه کرده است .
مقام هلندی نیز اظهار داشت: موضوع را با نهادهای ذی ربط مورد بررسی قرار خواهیم داد و نتیجه را به اطلاع خواهیم رساند.
مذاکراه با مسئولان سازمان مهاجرت هلند
طرف هلندی، نیز تأکید کرد که تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا پایان ماه جاری میلادی موضوع تعیین تکلیف شود، همچنین تصریح شد که رویکرد کلی بر این است که مشکلی متوجه ایرانیان مقیم نگردد و هرگونه تصمیم نهائی به دور از تبعیض انجام شود.
نظر شما