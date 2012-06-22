آغاز ثبت نام در کارگاههای آموزشی نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، واحد آموزش و پژوهش این بنیاد در جهت ارتقای سطح علمی بازی سازان و فعالان عرصه گیم کشور، در ایام برگزاری دومین نمایشگاه بازی های رایانه ای که از ششم تا دهم تیرماه جاری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود اقدام به برپایی کارگاه های آموزشی خواهد کرد.

25 کارگاه آموزشی در چهار دسته کلی "مباحث کلی و مدیریت بازی سازی"، "طراحی بازی"، موضوعات هنری بازی" و "امور فنی بازی" در مدت زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی بازی های رایانه ای از ساعت 10 صبح تا 18 در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.

همچنین در روز نخست برگزاری نمایشگاه بازی های رایانه ای، کارگاه تخصصی "مدیریت پروژه های نرم افزاری" با استفاده از متدولوژی اسکرام برگزار خواهد شد. مدت زمان برگزاری این کارگاه آموزشی 5 ساعت بوده و در برپایی این کارگاه از اساتید مجرب استفاده شده و در پایان به شرکت کنندگان در این کارگاه مدرک این دوره اهدا می شود.

همچنین واحد آموزش و پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای قصد دارد پس از پایان جشنواره و نمایشگاه بازی های رایانه ای اقدام به برپایی کارگاه آموزشی مدیریت پروژه های نرم افزاری با استفاده از متدولوژی اسکرام (ویژه پروژه های بازی مجازی ) با حضور استادان بین المللی کند که علاقه مندان برای حضور در این دوره الزاما باید در کارگاه آموزشی برگزار شده در نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران حضور داشته باشند.

علاقه مندان برای حضور در کارگاه های آموزشی در نمایشگاه بازی های رایانه ای می توانند با مراجعه به سایت WWW.IRCG.IR//SN/PAGES/ID/41/LANG/FA تا پیش از برگزاری دومین نمایشگاه بازی های رایانه ای نسبت به ثبت نام برای حضور در این دوره ها اقدام کنند.