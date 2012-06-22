جاری کردن مفاهیم قرآن در زندگی مردم هدف برگزاری مسابقات قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد شرفخانی، معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: مسابقات بین‌المللی قرآن در اولین دوره که سال 1360 برگزار شد تنها 12 کشور نمایندگان خود را به این مسابقات اعزام کردند. بعد از گذشت 28 دوره تعداد کشورهایی که نمایندگان خود را به این مسابقات اعزام کرده‌اند به 70 کشور رسیده است و این نشانه ارتقای سطح مسابقات در بحث کمی است.

حجت‌الاسلام شرفخانی افزود: برنامه‌های جنبی مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ایران با هدف جاری کردن مفاهیم قرآنی در زندگی مردم برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: نقش رسانه‌ها در انعکاس برنامه‌های قرآنی و مفاهیم قرآنی بسیار چشمگیر است. اگر بخواهیم این مباحث در جامعه گسترش پیدا کند باید از ابزار رسانه به نحو احسن استفاده کنیم. بهترین ابزار رسانه‌های جمعی هستند و الحمدالله در این دوره‌ با حضور پررنگ صدا و سیما این ابزار نیز به نحو احسن به کار گرفته شده است.

وی اذعان کرد: فعالیت‌هایی که در سازمان اوقاف در عرصه قرآن انجام می‌شود یک بخش مسابقات قرآن است و بخش دیگر، بحث محافل انس با قرآن در بقاع متبرکه و امامزادگان و نکته دیگر آموزش، حفظ و قرائت است.

حجت‌الاسلام شرفخانی گفت: طرح ملی تربیت حافظ و قاری قرآن تصویب شده است و از ابتدای ماه مبارک رمضان اجرای آن در امامزادگان و بقاع متبرکه آغاز می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که بعد از چهار سال یک میلیون حافظ و قاری تربیت کرده باشیم.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه پیرامون چاپ و نشر قرآن در این معاونت گفت: قرآنی در قطع پالتویی با ساختاری جدید از سوی این معاونت چاپ می‌شود.