  1. استانها
  2. زنجان
۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

کرمی:

2 میلیون مترمربع از جایگاه‎های پرخطر در زنجان شناسایی و سم‌‎پاشی شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: طی سال گذشته و در راستای پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین دام و انسان 2 میلیون و 600 هزار مترمربع از جایگاه‎های پرخطر در استان شناسایی و سم‌‎پاشی شدند.

محمد رشیدکرمی  در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به‌سازی واحدهای سنتی دامداری در حوزه مسئولیت اداره کل دامپزشکی می‎باشد ولی با هدف پیشگیری از انتقال بیماری‎های مشترک بین دام و انسان به ویژه در فصل گرم طی سال گذشته 2 میلیون و 60 هزار مترمربع از نواحی پرخطر به ویژه در مناطق روستایی سم‌پاشی شدند.

وی افزود: میزان اعتبار لازم جهت انجام امور پیشگیرانه 250 میلیون تومان برآورد شده است که با اعلام به ستاد حوادث استان در این خصوص اقدامات لازم صورت گیرد.

کرمی با اشاره به فعالیت واحد پیش سرد کشتارگاه زنجان ادامه داد: این واحد در کشتارگاه زنجان فعالیت خود را از ابتدای تیرماه به صورت آزمایشی آغاز و ظرف 2 هفته به مرحله قطعی خواهد رسید و هماهنگی‌های لازم با فرمانداران دیگر شهرستان‎های استان در جهت راه‌‎اندازی و فعالیت واحد پیش‌سرد در کشتارها صورت گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان  افزود: برای جلوگیری از هرگونه انتقال بیماری از طریق تولیدات دامی باید گوشت تازه دام تا 24 ساعت و اعماء و احشاء تا 48 ساعت در یخچال نگهداری شوند.

کد مطلب 1632098

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها