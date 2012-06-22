محمد رشیدکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به‌سازی واحدهای سنتی دامداری در حوزه مسئولیت اداره کل دامپزشکی می‎باشد ولی با هدف پیشگیری از انتقال بیماری‎های مشترک بین دام و انسان به ویژه در فصل گرم طی سال گذشته 2 میلیون و 60 هزار مترمربع از نواحی پرخطر به ویژه در مناطق روستایی سم‌پاشی شدند.

وی افزود: میزان اعتبار لازم جهت انجام امور پیشگیرانه 250 میلیون تومان برآورد شده است که با اعلام به ستاد حوادث استان در این خصوص اقدامات لازم صورت گیرد.

کرمی با اشاره به فعالیت واحد پیش سرد کشتارگاه زنجان ادامه داد: این واحد در کشتارگاه زنجان فعالیت خود را از ابتدای تیرماه به صورت آزمایشی آغاز و ظرف 2 هفته به مرحله قطعی خواهد رسید و هماهنگی‌های لازم با فرمانداران دیگر شهرستان‎های استان در جهت راه‌‎اندازی و فعالیت واحد پیش‌سرد در کشتارها صورت گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود: برای جلوگیری از هرگونه انتقال بیماری از طریق تولیدات دامی باید گوشت تازه دام تا 24 ساعت و اعماء و احشاء تا 48 ساعت در یخچال نگهداری شوند.