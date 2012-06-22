امکانات زیرساختی همدان برای برگزاری جشنواره سینمایی مناسب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شرف الدین در نشست مقدماتی به منظور رایزنی برای برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در همدان افزود: همدان شایسته برگزاری جشنواره های یادآور ایثار و شهادت است.

وی با بیان اینکه همدان در سال های اخیر نسبت به سال های گذشته پیشرفت های زیادی داشته است، با اشاره به خواسته استان برای برگزاری جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، عنوان کرد: باید تحولات و پیشرفت های استان همدان بیان شود و مردم این پیشرفت ها را ببینند.

وی با بیان اینکه باغ موزه دفاع مقدس همدان با موزه های برجسته دنیا قابل مقایسه است، یادآور شد: ظرفیت های استان همدان باید بیش از هر چیز در خدمت فرهنگ قرار گیرد.

شرف الدین گفت:در صورت نهایی شدن تصمیم برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در همدان این موضوع در هفته های آینده با حضور رسانه های جمعی در این استان به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

دبیر جشنواره بین المللی فیلم مقاومت نیز گفت: همدان برای برگزاری جشنواره فیلم مقاومت اولویت دارد

محمد خزایی با بیان اینکه طبق نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همدان برای برگزاری جشنواره فیلم مقاومت اولویت دارد، افزود: آثار سینمایی جشنواره امسال در هشت کشور جهان به نمایش گذاشته می شود و این جشنواره متفاوت از سال های قبل برگزار خواهد شد.

خزایی با بیان اینکه سینماگران از 50 کشور جهان آثار خود را به دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، ارسال کرده اند، عنوان کرد: این جشنواره در سه بخش مسابقه ایران، قلم طلایی(فیلمنامه نویسی) و بین الملل و در سه مرحله پایلوت، استان ها و بین الملل برگزار می شود.

وی گفت: بخش مسابقه ایران شامل فیلم کوتاه، آثار سینمایی، مستند و ویدئویی و بخش بین الملل شامل آثار سینمایی و مستند است.

وی افزود: آثار سینمایی جشنواره در کشورهای مصر، ایتالیا، ترکیه، لبنان، غزه، افغانستان، بوسنی هرزگوین و تونس در چهارروز به نمایش گذاشته می شود.

جشنواره بین المللی فیلم مقاومت نسبت به سایر جشنواره های بین المللی ایران بی نظیر است

دبیر جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با بیان اینکه این جشنواره از نظر حجم داخلی و خارجی نسبت به سایر جشنواره های بین المللی ایران بی نظیر است، اضافه کرد: برگزاری بزرگداشت ها و نشست های تخصصی از دیگر بخش های جشنواره است و جشنواره فیلم مقاومت با همکاری مسئولان استان ها فضای تبلیغاتی خوبی دارد.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی 17 هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، افزود: ایران خود قربانی تروریسم است و فیلمسازان و هنرمندان کمتر به این موضوع توجه کرده اند.

خزایی گفت: فیلم های خارجی راه یافته به این جشنواره گلچینی از آثار فیلم سازانی است که از نظر اندیشه ای به مبنای انقلاب اسلامی نزدیک هستند.

وی عنوان کرد: از فیلمسازان جشنواره برای ساخت فیلم های با مضمون مقاومت،ایثار، دفاع مقدس و انقلاب حمایت می شود.

دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت سال جاری در هفته دفاع مقدس برگزار می شود.