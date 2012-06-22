نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده/ سود 15 درصدی در فروش اقساطی

مجید کیان پور در گفتگو با مهر با بیان اینکه بانکهای عامل امسال 200 هزار تسهیلات نوسازی در اختیار متقاضیان قرار می دهند، گفت: براساس تصمیم نمایندگان رئیس جمهور، 100هزار تسهیلات نوسازی در محدوده بافت های فرسوده شهری، با نرخ سود در دوران مشارکت 20 درصد و دوران فروش اقساطی 15 درصد اختصاص یافته است.

وی از پرداخت نرخ 9 درصدی سود تسهیلات نوسازی به روش خود مالکی در شهر تهران خبر داد و افزود: میزان نرخ سود تسهیلات به روش خود مالکی برای مراکز استانها 7 درصد و برای سایر شهرها 4 درصد در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر راه و شهر سازی با اشاره به پرداخت تسهیلات در بافتهای فرسوده، افزود: تسهیلات نوسازی به روش خود مالکی به افراد دارای فرم (ج) و سرپرست خانوار پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: متقاضیان می توانند در محدوده بافتهای فرسوده برای ساخت واحدهای صنعتی 25 میلیون تومان، واحد نیمه ‌صنعتی 22 میلیون تومان و واحدهای غیرصنعتی 20 میلیون تومان تسیلات از بانکهای عامل دریافت کنند.

وی افزود: سازندگان، سرمایه گذاران و ساکنین در بافت فرسوده برای جهت استفاده از این تسهیلات به شرکتهای عمران و مسکن سازان استانها و یا با شماره 87577 تماس بگیرند.

