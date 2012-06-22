۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

کیان پور به مهر اعلام کرد:

نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده/ سود 15 درصدی در فروش اقساطی

معاون وزیر راه و شهر سازی از نرخ سود تسهیلات نوسازی محدوده بافتهای فرسوده شهری خبر داد و گفت: 100 هزار تسهیلات نوسازی در محدوده بافتهای فرسوده شهری با نرخ سود در دوران مشارکت 20 درصد و دوران فروش اقساطی 15 درصد اختصاص یافته است.

مجید کیان پور در گفتگو با مهر با بیان اینکه بانکهای عامل امسال 200 هزار تسهیلات نوسازی در اختیار متقاضیان قرار می دهند، گفت: براساس تصمیم نمایندگان رئیس جمهور، 100هزار تسهیلات نوسازی در محدوده بافت های فرسوده شهری،  با نرخ سود در دوران مشارکت 20 درصد و دوران فروش اقساطی 15 درصد اختصاص یافته است.

وی از پرداخت  نرخ 9 درصدی سود تسهیلات نوسازی به روش خود مالکی در شهر تهران خبر داد و افزود: میزان نرخ سود تسهیلات به روش خود مالکی برای مراکز استانها 7 درصد و برای سایر شهرها 4 درصد در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر راه و شهر سازی با اشاره به پرداخت تسهیلات در بافتهای فرسوده، افزود: تسهیلات نوسازی به روش خود مالکی به افراد دارای فرم (ج) و سرپرست خانوار پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: متقاضیان می توانند در محدوده بافتهای فرسوده برای  ساخت واحدهای صنعتی 25 میلیون تومان، واحد نیمه ‌صنعتی 22 میلیون تومان و واحدهای غیرصنعتی 20 میلیون تومان تسیلات از بانکهای عامل دریافت کنند.

وی افزود: سازندگان، سرمایه گذاران و ساکنین در بافت فرسوده برای جهت استفاده از این تسهیلات به شرکتهای عمران و مسکن سازان استانها و یا با شماره 87577 تماس بگیرند.
 

