حدود 30 درصد شبکه های برق گلستان فرسوده است

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عمر مفید شبکه های برق بین 25 تا 30 سال در کشور است ولی در استان های شمالی و جنوبی به دلیل رطوبت بالا و بالا بودن نمک خاک در این مناطق به ویژه در استان گلستان و در شهرستان های آق قلا، گمیشان و گنبد عمر شبکه ها بشدت کاهی می یابد.

وی اظهار داشت: ما در مناطق شمالی سعی کرده ایم اصلاح بهینه را در دستور کار قرار دهیم ولی اعتبارات اصلاح بهینه نسبت به سرعت و میزان خرابی ها کمتر است.

وی عنوان کرد: ما در این زمینه سعی کرده ایم در قالب طرح های ویژه ای که از وزارت نیرو به عنوان طرح های کاهش تلفات دریافت می کنیم بتوانیم بخشی از مشکلات را رفع کنیم.

شهابی بیان داشت: هر سال باز سازی شبکه ها اجرا می شود ولی به دلیل تنگناهای مالی سرعت بازسازی کم است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: در سال هفت میلیارد تومان صرف اصلاح شبکه های فرسوده می شود و در بحث توسعه و احداث در سال 10 میلیارد تومان هزینه می شود.

وی عنوان کرد: سال گذشته 18 میلیارد تومان برای اصلاح و توسعه شبکه هزینه شده است و در مجموع برای بازسازی شبکه های فرسوده طی پنج سال، سالانه 20 میلیارد تومان نیاز است.

وی تاکید کرد: با این حساب، اگر سالی 10 میلیارد تومان برای بازسازی شبکه ها تخصیص یابد، مشکلی برای شبکه های ما ایجاد نمی شود.