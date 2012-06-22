ایران مرجع خوبی برای کشورهای مسلمان در زمینه آموزش قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارحام اسماعیل سالی، شرکت‌کننده رشته قرائت از کشور بلغارستان اظهار داشت: کشورهای مسلمان باید نحوه آموزش قرآن کریم را از ایران فرا بگیرند، چرا که سطح آموزش دراین کشور بسیار بالاست.

سالی درباره تأثیر برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن در بیداری جوامع اسلامی گفت: اینکه نمایندگان 70 کشور جهان با فرهنگ‌های مختلف، حول محور کتاب آسمانی در این مسابقات حضور یافته‌اند، نشانگر تأثیر عمیق این فضای رقابتی بر وحدت اسلامی است.

وی تصریح کرد: همه متسابقین برای موضوعی واحد در اینجا جمع شده‌اند. پیگیری رقابت‌های قرآنی در سال آینده جزو کارهای اصلی من خواهد بود و امیدوارم بتوانم باز هم در این رقابت‌ها شرکت کنم.