به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به این پرونده از 25 شهریور سال 86 همزمان با شکایت یک مهندس نفشه در کلانتری 137 نصر در دستور کار پلیس قرار گرفت. پس از تحقیقات مقدماتی پرونده در اختیار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

با ارجاع پرونده به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، کارآگاهان به تحقیق از شاکی پرونده پرداختند . این مهندس نقشه کش راه و ساختمان در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : از طریق آگهی روزنامه در جریان فعالیت یک شرکت مهندسی تحت عنوان سامان سازه در خصوص صدور برگه های مهندسی و تأیید نقشه های راه و ساختمانی قرار گرفتم . به همین منظور با مراجعه به محل این شرکت در منطقه گیشا ، جهت دریافت برگه های مهندسی و مهر نقشه ها مبلغ 6 میلیون و 500 هزار تومان به مدیر شرکت به نام مهندس مهران رضایی پرداخت کردم اما پس از بررسی برگه های مهندسی توسط دفترخانه مربوطه و شهرداری ، به من اطلاع داده شد که تمامی این اوراق جعلی هستند .

با توجه به اظهارات مالباخته ، کارآگاهان اداره سیزدهم با مراجعه به دفتر "شرکت سامان سازه" در منطقه گیشا ، به تحقیق از منشی شرکت پرداختند . وی در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : حدود 20 روز پیش از طریق آگهی روزنامه ، به عنوان منشی در این شرکت مشغول به کار شدم . مدیرعامل شرکت به هویت "مهران رضایی" مدعی بود که شرکت در خصوص فعالیت های ساختمانی کار می کند و هر بار برگه های مهندسی و مهر نقشه ها را که آماده بودند به من تحویل می داد تا به مراجعه کنندگان شرکت که همگی آنها نیز مهندس راه و ساختمان بودند ، تحویل دهم . من نیز پس از اخذ وجوه در قبال برگه ها ، بدون آنکه اطلاعی از جعلی بودن نقشه ها داشته باشم اقدام به تحویل آنها به مشتریان شرکت می کردم .

کارآگاهان در ادامه رسیدگی به این پرونده موفق به شناسایی تعدادی دیگر از مالباختگانی شدند که به همین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند .

در قسمت دیگری از تحقیقات ، کارآگاهان با بررسی اسناد و مدارک شناسایی به دست آمده از داخل شرکت اطلاع پیدا کردند که اسناد و مدارک شناسایی مورد استفاده قرار گرفته تحت عنوان "مهندس مهران رضایی" متعلق به فردی است که مدتی قبل با مراجعه به کلانتری در خصوص سرقت اوراق و مدارک شناسایی خود ، طرح شکایت کرده بود .

تحقیقات در خصوص فعالیت "شرکت سامان سازه" نیز نشان داد که این شرکت نیز صرفا یک شرکت کاغذی بوده که مدیرعامل آن قصد داشته تا در پوشش این شرکت کاغذی اقدام به کلاهبرداری کند که پس از گذشت 15 روز کار در پوشش فعالیت مهندسی در زمینه راه و ساختمان ، از محل دفتر شرکت واقع در یک واحد استیجاری ، متواری شده است .

سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان - معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ - خبر با تأکید بر این موضوع که تحقیقات در خصوص شناسایی و دستگیری متهم این پرونده همچنان در دستور کار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد ، گفت : با توجه به متواری بودن متهم پرونده و احتمال ارتکاب جرایم مشابه دیگر و با هدف دستگیری این شخص ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی بازپرس پرونده صادر شده است . به همین دلیل از کلیه شهروندانی که موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی شده اند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در زمینه محل های تردد ، فعالیت و یا مخفیگاه این متهم را از طریق شماره تماس 51055434 و 51055513 دراختیار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

