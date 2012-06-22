46 درصد از زندانیان زنجان در رابطه با جرائم مواد مخدر محبوس است

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین کریمی شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مجرمان مربوط به سرقت‌ و مسائل مالی در رده‌های بعدی دلایل زندانی شدن افراد در زندان‌های استان هستند.



وی ادامه داد: البته برای بازتوانی این افراد اقداماتی همچون برگزاری دوره‌های فنی و حرفه‌ای انجام می‌شود که در این خصوص سال گذشته بیش از 350 نفر موفق به سپری کردن دوره‌های آموزشی همچون جوشکاری، نجاری و کامپیوتر شدند.



کریمی با اشاره به اینکه با غاقدامات انجام شده شرایط برای ادامه تحصیل افراد زندانی نیز فراهم شده است افزود: در حال حاضر 75 نفر از زندانیان در رده‌های مختلف تحصیلی مشغول به فراگیری علم هستند به‌طوریکه 5 نفر از آنان دانشجو بوده و در دانشگاه‌های استان تحصیل می‌کنند.



مدیرکل زندان‌ها و امور تربیتی استان زنجان ادامه داد: در 15 ماهه گذشته 443 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد با کمک ستاد دیه موفق شدند از زندان آزاد شده و به روند عادی زندگی برگردند.



کریمی ادامه داد: آزادی 41 نفر از این افراد مربوط به یک‌صدمین سفر هیئت دولت به استان خراسان رضوی بود و برای اینکه 443 نفر آزاد شوند 21 میلیارد و 350 میلیون ریال کمک بلاعوض به اشخاص واجد شرایط اختصاص داده شد.



کریمی ادامه داد: در همین راستا بیش از 12 میلیارد و 247 میلیون ریال کمک نیز در غلب تسهیلات بانکی به این افراد ارئه شده است و شاکیان نیز از 38 میلیارد و 94 میلیون و 388 هزار ریال دیه خود گذشتند که همین امر موجب آزادی تعدادی از افراد زندانی شد.



