سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون ترافیک در تمامی جاده های کشور روان بوده و مشکل ترافیکی گزارش نشده است. البته بار ترافیکی در جاده های منتهی به تهران از عصر امروز افزایش می یابد.

وی ادامه داد: همزمان با آغاز طرح تاستانی پلیس راهور ماموران پلیس راه در تمامی جاده ها مستقر بوده و علاوه بر تامین ایمنی آمد و شد، ترافیک جاده ها را نیز تسهیل می کنند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به اعمال محدودیت تردد در جاده های شمالی کشور گفت: تردد وسایل نقلیه از ساعت 14 تا 24 امروزاز کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 تا 24 از 15 کیلومتر بالای مرزن آباد (دزدبن) به سمت کرج به صورت یکطرفه است.همچنین تردد خودروها از ساعت 6 تا ساعت 24 امروز از محور هراز ممنوع است.



