تیم‌ فوتبال صبای قم برابر نفت تهران تن به شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه تا آغاز بازی های فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، نزدیک به چهار هفته دیگر باقی مانده است، یحیی گل محمدی در دیداری تدارکاتی مقابل تیم فوتبال نفت تهران آخرین وضعیت آمادگی تیمش را محک زد.



شاگردان یحیی گل محمدی که از روز بیست و پنجم خرداد ماه اردوی آماده‌سازی خود را در شهر خوش آب و هوای اردبیل برپا کرده‌اند، بعد از یک هفته تمرین در آخرین روز این اردو در دیداری تدارکاتی مقابل تیم پنجم فصل گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به میدان رفتند.



بدرلو زننده تنها گل شاگردان گل محمدی به نفت تهران



در این مسابقه که در زمین تمرین هر دو تیم در شهر اردبیل به انجام رسید، دو تیم صبای قم و نفت تهران در دیداری برای محک زدن آخرین وضعیت آماده سازی خود به میدان رفتند که تلاش دو تیم در یک نیمه به تساوی انجامید اما برنده نهایی این دیدار نفتی ها بودند.



تیم‌های فوتبال صبای قم و نفت تهران در حالی در دیداری تدارکاتی برابر یکدیگر قرار گرفتند که شاگردان منصور ابراهیم زاده در تیم فوتبال نفت و یحیی گل محمدی در تیم فوتبال صبای قم این روزها در برنامه های بدنسازی و تمرینات آماده سازی به سر می برند.



در این دیدار این شاگردان منصور ابراهیم زاده در تیم فوتبال نفت تهران بودند که در ابتدا به گل برتری رسیدند اما در ادامه مهدی بدرلو هافبک صبای قم با گلزنی خود بازی را به تساوی کشاند اما یک گل دیگر از نفتی ها موجب شد تا نیمه اول با نتیجه دو بر یک به سود نفت تهران به پایان برسد.



در نیمه دوم بازیکنان هر دو تیم تلاش زیادی برای ارائه آمادگی خود به کادر فنی و مربیان صبا و نفت داشتند اما بر خلاف نیمه نخست که در آن سه گل به ثمر رسید، در این نیمه هیچ توپی از خط دروازه ها عبور نکرد و بازی با حساب دو بر یک به نفع نفت تهران پایان یافت.



شکست صبا در نخستین تجربه سرمربیگری گل محمدی



این بازی نخستین تجربه یحیی گل محمدی در کسوت سرمربیگری تیم فوتبال صبای قم مدافع عنوان چهارمی مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بود که رو به روی تیم نفت تهران که به تازگی منصور ابراهیم زاده را در راس کادر فنی خود قرار داده است، برگزار شد.



اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال صبای قم در شهر اردبیل با این دیدار دوستانه به پایان رسید و صبایی ها بلافاصله برای ادامه تمرینات خود باز گشتند تا از روز شنبه در مجموعه ورزشی شهید قیانوری به ادامه کارهای آماده سازی خود بپردازند.



گفتنی است: صبای قم تیم چهارم جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و نفت تهران تیم پنجم این رده بندی در پایان یازدهمین دوره این رقابت ها هستند و صبای قم توانست با کسب این عنوان به لیگ قهرمانان آسیا نیز راه یابد.

