ششمین جشنواره بین المللی فارابی آبان ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی – مصوب 1370- با برگزاری ششمین جشنواره بین المللی فارابی توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تهران موافقت کرد.

هیات وزیران با برگزاری گردهمایی بین المللی فلسفه در آسیا توسط موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از محل اعتبارات مصوب موسسه مذکور و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد و این گردهمایی با حضور بیش از 1500 نفر از محققان داخلی و 100 نفر از پژوهشگران و مهمانان خارجی برگزار می شود.

این جشنواره با هدف فراهم کردن فضای مناسب برای آشنایی عالمان علوم انسانی و دانش پژوهان ملل مختلف با یکدیگر، بسترسازی تولید دانش بومی اسلامی وایرانی؛ آشناسازی وعمق بخشی نگاه به نقش علوم انسانی در حوزه تولید علم و تمدن سازی در جامعه ایران وجهان اسلام؛ تقویت و توسعه ایده و برنامه بومی سازی علوم انسانی و اسلامی در ایران و جهان اسلام ؛بازنمایی توان علمی ایران و جامعه اسلامی در حوزه علوم انسانی و اسلامی ؛کمک به تبیین اهمیت، کارکرد و نقش موثر علوم انسانی در فرآیند برنامه ریزی و سیاستگذاری ملی و بین المللی؛ تمهید شرایط مناسب برای تشویق و هدایت استعدادهای جوان به تحصیل و تحقیق در حوزه علوم انسانی – اسلامی برگزار می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.