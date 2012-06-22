  1. حوزه و دانشگاه
۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۹

با موافقت هیات وزیران؛

ششمین جشنواره بین المللی فارابی آبان ماه برگزار می شود

دولت برای ارتقاء جایگاه علوم انسانی و اسلامی و ترغیب و تشویق پژوهشگران این حوزه به انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی اصیل منطبق با ملاک های علمی و دانش بومی با برگزاری ششمین جشنواره بین المللی فارابی در آبان ماه 1391موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی – مصوب 1370- با برگزاری ششمین جشنواره بین المللی فارابی توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تهران موافقت کرد.

هیات وزیران با برگزاری گردهمایی بین المللی فلسفه در آسیا توسط موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از محل اعتبارات مصوب موسسه مذکور و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد و این گردهمایی با حضور بیش از 1500 نفر از محققان داخلی و 100 نفر از پژوهشگران و مهمانان خارجی برگزار می شود.

این جشنواره با هدف فراهم کردن فضای مناسب برای آشنایی عالمان علوم انسانی و دانش پژوهان ملل مختلف با یکدیگر، بسترسازی تولید دانش بومی اسلامی وایرانی؛ آشناسازی وعمق بخشی نگاه به نقش علوم انسانی در حوزه تولید علم و تمدن سازی در جامعه ایران وجهان اسلام؛ تقویت و توسعه ایده و برنامه بومی سازی علوم انسانی و اسلامی در ایران و جهان اسلام ؛بازنمایی توان علمی ایران و جامعه اسلامی در حوزه علوم انسانی و اسلامی ؛کمک به تبیین اهمیت، کارکرد و نقش موثر علوم انسانی در فرآیند برنامه ریزی و سیاستگذاری ملی و بین المللی؛ تمهید شرایط مناسب برای تشویق و هدایت استعدادهای جوان به تحصیل و تحقیق در حوزه علوم انسانی – اسلامی برگزار می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 1632113

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها