زیستگاههای گیلان به شدت مورد تعرض متصرفان قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، امید عبدوس افزود: اگر حمایت قضات و پیگیری مکرر محیط بانان در سراسر زیستگاههای استان نبود تاکنون بخش مهمی از این اراضی ارزشمند از دست رفته و فاقد ارزش زیستگاهی می شدند.

وی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از پاره جدا شده پارک ملی بوجاق کیاشهر، پس از باز پس گیری از متجاوزان به پیکره این پارک بازگشت، اظهارداشت: این بخش از پارک ملی بوجاق که دارای وسعت 10هکتار و 200 متر مربع است به بهانه کار کشاورزی در مدت پنج سال در تصرف عدوانی قرار داشت که سرانجام با حکم دادستانی منطقه و پیگیری محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، به پارک ملی بوجاق بازگردانده شد.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: اشخاصی بخش از اراضی حوزه شرقی رودخانه سفیدرود در کیاشهر را مورد تصرف عدوانی قرار داده بودند تا پس از اکتساب حقوقی به صورت غیر قانونی به مالکیت آن دست پیدا کنند.

وی افزود: دشتهای حاشیه شرقی رودخانه سفیدرود در پارک ملی بوجاق علاوه بر اهمیت زیستگاهی به دلیل پیوستگی با اکوسیستم دهانه رودخانه سفیدرود و همجواری با تالاب بین المللی کیاشهر از ارزش زیادی برخوردارند.

عبدوس اظهار داشت: این تالاب به دلیل شرایط هیدرومرفیک خاک توان جای دادن حجم عظمیی از تنوع زیستی را در خود دارد.

وی گفت: تعارضات دیگری نیز در این منطقه با اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که بخشی از آن از طریق دستگاه قضایی در حال پیگیری است و در قسمت دیگری از آن هم سازمان با اشخاص حقوقی ذینفع در منطقه مشغول رایزنی است تا اراضی مورد نظر به صورت یکپارچه به پارک ملی بوجاق که نخستین پارک ملی خشکی دریایی کشور محسوب می شود، بازگردانده شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان یادآور شد: پارک ملی بوجاق با وسعت سه هزار و 400 هکتار و تنوع عظیم پرندگان و آبزیان تنها پارک ملی استان است.