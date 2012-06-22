راهیابی 55 فیلم به بخش داستانی دنا/ رقابت 157عکس، فیلم و فیلمنامه

قدرت الله سلیمانی فر به خبرنگار مهر گفت: آثار داستانی این جشنواره از سوی"سعید رجبی فروتن"،"سلیم غفوری" و "سعید مترصد" 55 برای شرکت در بخش مسابقه این جشنواره انتخاب شدند.

وی بیان کرد: با اعلام فیلمهای بخش مسابقه داستانی جشنواره فیلم و عکس دنا، آثار راه یافته در بخشهای مختلف این جشنواره مشخص شد.

سلیمانی فر افزود: براین اساس157 اثر شامل 34عکس، 12 فیلمنامه، 15 فیلم تجربی و 17 فیلم پویا نمایی، 24 فیلم مستند و 55 فیلم داستانی برای دریافت 16 تندیس باهم به رقابت می پردازند.

رئیس انجمن سینمای جوان دفتر یاسوج اظهار داشت: چهل و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان با نام دنا از 19 تا 22 تیر ماه 1391 با حضور استانهای البرز، تهران، قم، سمنان،مازندران،قزوین، فارس، کهگیلویه وبویراحمد، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهکیلویه وبویراحمد و انجمن سینمای جوانان ایران در یاسوج برگزار خواهد شد.

وی در پایان اسامی فیلمهای راه یافته به بخش داستانی این جشنواره را به شرح ذیل اعلام کرد: "آن چه که می شکند" ساخته سلمان محققی از کرج، "آن" ساخته محمد حدادی از تهران، "بی راهه" ساخته امیررضا جلالیان از قزوین، "این هستی کور" ساخته بابک سراب از تهران، "خفگی" ساخته احسان فولادی فرد از تهران، "شماره 22 "ساخته امیر حاتمیان از اهواز، "عکس آخر" ساخته حسن عطارها از قزوین، "لانگ شات" ساخته مهران امیری حسینی از تهران، "روز سخنرانی "ساخته سید پوریا پیشوایی از کرج، "سکوت جاده" ساخته مهدی شجاعی فرد از شیراز، "ورود ممنوع" ساخته مهدی شجاعی فرد از شیراز، "40،30،20،10... "ساخته سیما رسولی از تهران، "هدیه آسمانی" ساخته صادق شکیبایی نسب از یاسوج، "تاوان" ساخته مرتضی یادگاری از تهران، "سورپرایز" ساخته مسعود حاتمی از تهران، "عبور" ساخته احسان درخشنده از شیراز، "شناور" ساخته امیر حاتمیان از اهواز، "ضیافت" ساخته رمضانعلی امامی از ساری، "عروس جمعه" ساخته محمد سلیمی راد از دهدشت، "توقف" ساخته میثم آقاجانزاده از قزوین، "آوای دلتنگی" ساخته منیژه سراج از شاهرود، "گلابتون" ساخته فرشید قلی پور از قزوین، "بزرگراه موازی" ساخته شاهرخ محمدی از کرج، "آپاراتچی" ساخته سید امین حسینی اطهر از قم، "کو گوش شنوا" ساخته جواد حبیب پور از تهران، "آشنای دور" ساخته علی محمد سرجه پیما از کاشان، "وقتی او تنها ماند" ساخته محمد حسین عابدی از کرج، "فینگرتاچ" ساخته امید رستگار از نوشهر، "از تبار حبیب" ساخته مصطفی کوچکی از قم، "بدو تا به اول خط برسی" ساخته سید فرهاد نجفی فرد و حمید لاچینی از البرز، "مهر پنهان" ساخته صادق اکبری از اصفهان، "شمعی در آب" ساخته حسن تقوایی از برازجان، "چند شب "ساخته سعید صادقی از اصفهان، "فرار" ساخته مهدی باقری از تهران، "عبور" ساخته سید مرتضی احمدی از خمینی شهر، "شانس" ساخته محمد حسن ساجدی از کرج، "نقطه سرخط" ساخته وحید پناهی از شیراز، "ناگهان زینت... "ساخته نوید نیکخواه آزاد از تهران، "جوخه" ساخته آزاد محمدی از تهران، "انعکاس" ساخته احسان صامت زاده از دزفول، "همگام" ساخته ندا وطنخواه از خمینی شهر، "افسانه" ساخته بهروز یزدانی از اصفهان، "به رنگ چادر مادرم"ساخته زهرا کاظمی طامه از تهران، "فصل کوچ" ساخته مریم ویس مرادی از تهران، "گلدان" ساخته وحید بمانی از شیراز، "گرد مثل گردو" ساخته مریم ویس مرادی از تهران، "سکوتی برای عشق" ساخته حمید علیزاده از برازجان، "بازتاب" ساخته محمد مقیم پور بیژنی از ساری، "از خرید شما متشکریم" ساخته سعید نجاتی از قم، "آوای دنا" ساخته روح اله اکبری از ایلام، "سانس فوق العاده "ساخته مصطفی ربانی از تهران، "همدم "ساخته محسن عابدی از کرج،" 11=1+1 "ساخته سید محمد طباطبایی از اصفهان، "سوسک" ساخته کاوه مظاهری از تهران، "خروج اضطراری" ساخته مهدی جعفری از اردکان.



