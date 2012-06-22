به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر روز چهارشنبه 31 خرداد پس از پایان کنگره شعر جانباز در جمع خبرنگاران گفت: تا زمانی که ما فرهنگ ارزشمندی مثل جانبازی را داشته باشیم، جای هیچ نگرانی در کشور وجود ندارد. توجه فرهنگ جانبازی بر سبقت در خوبیها است نه محور قرار دادن منیت‌ها.

وی افزود: این انتظار از همه هنرمندان وجود دارد که چنین سوژه‌هایی را دستمایه کارهای هنری خودشان قرار دهند. همانطور که در دوران دفاع مقدس حضور در جبهه‌های جنگ یک فریضه و واجب الهی بود، امروز هم زنده نگهداشتن فرهنگ جانبازی ضروری است.

وزیر ارشاد درباره تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم برطرف شدن مشکلات بخش کاغذ در کشور و اتکای این صنعت به تولید داخل، گفت: در مورد کارخانه‌هایی که در حال حاضر فعال هستند یا آنهایی که در دست راه‌اندازی است، دولت اعلام آمادگی کرده که مشکلات آن را برطرف کند.

حسینی افزود: رئیس جمهور هم حامی این مسئله است و موانعی را که بر سر راه وجود دارد، برخواهند داشت. امیدوارم در آینده بتوانیم سهم عمده تولید کاغذ را در داخل کشور داشته باشیم، اما این موضوع در کوتاه‌مدت میسر نیست و نیازمند زمان است اما باید به این سمت و سو حرکت کنیم.

وی همچنین درباره ممانعت وزارت ارشاد از انتشار قرآن‌های منظوم گفت: قرآن‌هایی طی چند سال گذشته چاپ شده بود که صرفاً ترجمه فارسی بود، یعنی متن عربی قرآن در آن وجود نداشت. این موضوع مخاطراتی را ایجاد کرد که علمای بزرگوار این مهم را گوشزد کردند. البته در دوره جدید، موردی نداشته‌ایم که قرآنی چاپ شود که صرفاً ترجمه فارسی باشد.

وزیر ارشاد افزود: ترجمه قرآن دشوار است؛ اگر فردی بخواهد آن را به شعر و نثر درآورد نمی‌تواند منظور واقعی را منتقل کند و هر چند شاعر توانمند و کار بلدی باشد، این امر کاری دشوار است. از این رو برای احتیاط به کتاب‌های ترجمه منظومه قرآن مجوز نمی‌دهیم.

وی درباره وام مسکن خبرنگاران هم گفت: به زودی در جلسه مشترکی با وزیر مسکن همه خدماتی که باید وزارت مسکن و یا بانک مسکن ارائه کنند، پیگیری خواهیم کرد که به محض نهایی شدن، نتایج آن اعلام خواهد شد. شما (خبرنگاران) هم دعا کنید زودتر این مهم رخ دهد.