به گزارش خبرگزاری مهر، استاد نورالدین محمدی، داور حسن حفظ بیست و نهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم از کشور الجزایر گفت: مسابقات ایران اولین مسابقاتی است که در سطح بین‌المللی داوری می‌کنم و جمهوری اسلامی ایران باب خیری شد که اولین داوری خود را داشته باشم.

این داور حسن حفظ در مقایسه سطح مسابقات ایران با کشورهای دیگر اسلامی به ویژه مسابقات بین‌المللی مالزی گفت: مسابقات بین‌المللی مالزی در حوزه قرائت قدمت بیشتری نسبت به مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ایران دارد، اما ویژگی منحصر به فرد مسابقات ایران در مقایسه با مالزی و دیگر کشورهای برگزار کننده مسابقات بین‌المللی قرآن کریم این است که در ایران در رشته قرائت به تجوید، صوت و لحن هم پرداخته می‌شود.

محمدی ادامه داد: مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ایران شهرت بسیار زیادی در میان دیگر مسابقات بین‌المللی قرآن در کشورهای اسلامی کسب کرده است و توجه ویژه دو کشور اسلامی ایران و مالزی به برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم باعث افزایش سطح قرائت و حفظ در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم می‌شود.

وی پیرامون قاریان و حافظان ایرانی گفت: حافظان و قاریان ایرانی را می‌شناسم و لازم است که اذعان کنم از سطح بالایی در میان قاریان و حافظان دیگر کشورها برخوردارند.