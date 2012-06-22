هفت دو و میدانی کار قمی به لیگ باشگاه های کشور اعزام شدند

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیکارهای دو و میدانی کسب سهمیه المپیک در انتظار چهره های شاخص دو و میدانی کشورمان است، میدانی دیگر برای کسب سهمیه المپیک 2012 لندن برگزاری دومین مرحله مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور به شمار می رود.



مجموعه ورزشی شهید شیرودی میزبان دو و میدانی کاران مدعی



وی افزود: بر اساس اعلام فدراسیون دو و میدانی کشورمان، دومین مرحله از فصل 1391 مسابقات قهرمانی لیگ دو و میدانی باشگاه های کشور قرار است از امروز جمعه دوم تیرماه سال جاری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شود.



مربی و سرپرست تیم هیئت دو و میدانی قم در مرحله دوم لیگ کشور، با اشاره به برگزاری نخستین مرحله لیگ دو و میدانی کشور در مجموعه آفتاب انقلاب تهران افزود: با نظر کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی، مقرر شده دومین مرحله مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار شود و در آن دو و میدانی کاران قمی سعی دارند همچون مرحله نخست حضوری قوی و موثر داشته باشند.



وی یاد آور شد: در حالی که نخستین مرحله از مسابقات فصل جدید لیگ دو و میدانی مردان باشگاه های کشور در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد، دو و میدانی کاران قمی در رشته ها و مواد مختلف عملکرد قابل قبولی از نظر این هیئت داشتند.



رضایی که مسئولیت دبیری هیئت دو و میدانی استان قم را نیز بر عهده دارد، در ادامه با اشاره به ترکیب تیم اعزامی هیئت قم به این رقابت ها، بیان داشت: در ترکیب تیم قم محمد سبب کار، رضا ملک پور، علیرضا سعادتمند، سیدامیر میری، محمد براری و رحیم رستگاری حضور دارند.



پیش بینیی جوایز ویژه برای تماشاگران مسابقات لیگ دو و میدانی



وی با اشاره به حساسیت این مرحله از مسابقات لیگ دو و میدانی مردان باشگاه های کشور اضافه کرد: با توجه به همین موضوع فدراسیون دو و میدانی برای جذب تماشاگران به مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران، جوایز ویژه به تماشاگران مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور اختصاص داده است.



دبیر هیئت دو و میدانی استان قم ابراز داشت: کمیته برگزاری دومین مرحله مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور در راستای افزایش مخاطبان این رشته و گسترش بعد عمومی آن، جوایز ویژه ای برای تماشاگران مسابقات در نظر گرفته است.



وی عنوان کرد: مسابقات مرحله دوم لیگ دو و میدانی باشگاه های کشور با شرکت دو و میدانی کاران مدعی در مواد و رشته های مختلف، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود و تیم قم در حالی که مرحله قبل هشت نماینده در لیگ داشت، در مرحله دوم هفت دو و میدانی کار به مصاف حریفان فرستاده است.



رضایی تصریح کرد: مرحله دوم پیکارهای امسال لیگ دو و میدانی مردان باشگاه های کشور در حالی به انجام خواهد رسید که دو و میدانی کاران کشورمان تا شانزدهم تیرماه فرصت دارند تا در مسابقات رسمی با کسب حدنصاب های تعیین شده از سوی اتحادیه بین المللی فدراسیون های دوومیدانی جهان، جواز حضور در المپیک 2012 لندن را کسب کنند.

