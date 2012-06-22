۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

قاضی صدور حکم بازداشت عناصر رژیم قذافی ترور شد

منابع امنیتی لیبی از ترور "جمعه الجازوی" قاضی صدور حکم بازداشت عناصر رژیم دیکتاتوری معمر قذافی در شهر بنغازی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک منبع امنیتی لیبی اعلام کرد که "جمعه الجازوی" قاضی صدور حکم عناصر رژیم دیکتاتوری معمرقذافی از جمله "عبدالفتاح یونس" شب گذشته توسط افراد مسلح ناشناس ترور شد.

وی به هنگام بازگشت از مسجد و ادای نماز مغرب در شهر بنغازی هدف تیراندازی افراد ناشناش قرار گرفت. الجازوی پیش از این نیز در ماه مارس هنگام خروج از منزل مورد سوء قصد قرار گرفت که از ناحیه کتف و قسمت بالای ریه آسیب دیده بود.

گفته می شود این قاضی لیبیایی در ماه ژانویه نیز از یک عملیات ترور با خودروی بمبگذاری شده جان سالم به در برده بود.

