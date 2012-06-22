اردوی تدارکاتی صبای قم در اردبیل به پایان رسید

ناصر بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم فوتبال صبای قم با توجه به فرصتی که تا آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در اختیار داشت به منظور آماده‌سازی مناسب، اردوی یک هفته‌ای خود را در سرعین اردبیل برپا کرد.



وی افزود: در این اردوی تدارکاتی در منطقه خوش آب و هوای اردبیل به مدت یک هفته برگزار شد و بازیکنان زیر نظر کادر فنی تیم به برنامه‌های آماده‌سازی جسمانی و تاکتیکی پرداختند و پنجشنبه این اردوی مطلوب در اردبیل به پایان رسید.



اجرای برنامه های برنامه های بدنسازی و تاکتیکی صبا در اردوی اردبیل



مربی تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: برای کسب آمادگی بیشتر به منظور حضوری موفق در دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، در اردوی آماده‌سازی یک هفته‌ای تیم در اردبیل، اردوی خود را در قالب برنامه های بدنسازی و تاکتیکی برگزار کردیم.



وی که همچون لیگ یازدهم در مسابقات لیگ دوازدهم نیز یکی از اعضای کادر فنی تیم فوتبال صبای قم محسوب می شود، در ادامه ابراز داشت: در نوبت صبح اردوی هفت روزه سرعین، کارهای بدنسازی و آمادگی جسمانی را در شهر سرعین انجام دادیم و در نوبت عصر مرور برنامه های تاکتیکی به انجام رسید.



بختیاری زاده عنوان داشت: یکی دیگر از بخش های مهم برنامه های ما برای آماده سازی مناسب صبای قم در آستانه لیگ دوازدهم، برگزاری بازی تدارکاتی بود که برای این منظور در مصاف با تیم نفت تهران وضعیت بازیکنان را محک زدیم.



وی بیان کرد: در دیدار تدارکاتی با تیم فوتبال نفت تهران از تمام اعضای تیم از جمله بازیکنان تازه ملحق شده به تیم، بازیکنان رده سنی امید و چند چهره جدید که برای تست در اردوی تیم حضور داشتند، در ترکیب استفاده شد تا کادر فنی تیم آمادگی آنها را ارزیابی کند.



چهارشنبه پرواز صبای قم به اردوی آماده سازی ترکیه



مربی تیم فوتبال صبای قم افزود: اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال صبای قم در اردبیل در حالی به پایان رسید که بازیکنان صبای قم امروز استراحت می‌کنند و بار دیگر از روز شنبه سوم تیرماه با حضور در مجموعه ورزشی قیانوری، دور جدید تمرینات آماده‌سازی تیم را از سر خواهیم گرفت.



وی تصریح کرد: با توجه به قرعه‌کشی فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در آغاز راه باید یک مرحله اردوی آماده سازی دیگر در کشور ترکیه برگزار کنیم و بعد از آن چند دیدار تدارکاتی با تیم های خوب و قوی برگزار کنیم که برای این منظور در نظر داریم چند حریف تدارکاتی خوب نیز انتخاب کرده و در آستانه لیگ، میزان هماهنگی و وضعیت تاکتیکی تیم را محک بزنیم.



دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس بعد از قرعه‌کشی و مشخص شدن برنامه‌ بازی‌ها، از روزهای پایانی تیر ماه آغاز می‌شود، ضمن اینکه قرعه کشی لیگ برتر هفدهم تیر انجام می شود.

