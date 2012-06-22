علیرضا قلعه نویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رقابتهای والیبال دانش آموزی مقاطع راهنمایی و دبیرستان دختران خراسان شمالی که به میزبانی اسفراین برگزار میشد با قهرمانی تیم دختران جاجرم در هر دو مقطع به پایان رسید.
وی اظهارداشت: در مقطع تحصیلی راهنمایی که با شرکت 7 تیم از شهرستانهای مختلف خراسان شمالی برگزار شد تیم جاجرم با اقتدار به مقام قهرمانی دست یافت.
قلعه نویی اضافه کرد: در این مقطع تیمهای بجنورد و اسفراین به ترتیب در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
این مسئول با بیان اینکه در مقطع دبیرستان این رقابتها، 6 تیم شرکت کرده بودند اظهار داشت: در این مقطع نیز تیم دختران جاجرم با اقتدار برابر اسفراین میزبان به برتری رسیده و مقام قهرمانی را از آن خود کرد.
وی افزود: در این مقطع تیم اسفراین در رده دوم قرار گرفت و بجنورد به جایگاه سومی بسنده کرد.
قلعه نویی گفت: در پایان این رقابتها، تیم منتخب دانش آموزی خراسان شمالی در مقطع راهنمایی به منظور شرکت در رقابتهای کشوری در اردویی 2 روزه در اسفراین شرکت میکند.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: رقابتهای دانش آموزی دختران این استان در رشته والیبال به مدت 3 روز و به میزبانی اسفراین برگزار شد.
