بزرگترین کارخانه اکسید روی خاورمیانه آماده بهره برداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان کرمی اظهار داشت: این کارخانه با ظرفیت تولید ماهانه هزار تن اکسید روی گرید دارویی مخصوص در شهرک صنعتی شهرکرد تکمیل و آماده بهره برداری است.

رحمان کرمی افزود: این کارخانه با 26 میلیارد ریال سرمایه گذاری اکسید روی گرید دارویی0.99 درصد و خلوص 98.99 درصد مورد نیاز کارخانجات لعاب سازی، صنایع سرامیک، چینی بهداشتی، لاستیک سازی، کبریت سازی و کفش سازی استانهای صنعتی کشور از جمله تهران، فارسان، خوزستان، خراسان و قزوین را تامین می کند.

کرمی گفت: این کارخانجات قبل از این اکسید مورد نیاز خود را از خارج کشور تامین می کردند.

وی با اشاره به اینکه این کارخانه زمینه اشتغال 200 نفر را فراهم کرده است، گفت: این کارخانه همزمان با روز صنعت و معدن در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود.

بزرگترین کارخانه اکسید روی خاورمیانه با نام نانوبلوره پارس از سال 89 در شهرک صنعتی شهرکرد کلنگ زنی شد و هم اکنون پس از گذشت دو سال آماده بهره برداری است.

پیشرفت 83 درصدی کارخانه ذوب ریسی شهرکرد

معاون برنامه ریزی سازمان صنعت ، معدن و تجارت چهارمحال بختیاری با بیان اینکه کارخانه ذوب ریسی شهرکرد با 83 درصد پیشرفت ساخت آذر ماه به بهره برداری می رسد، گفت: این کارخانه از طرحهای ملی مهر ماندگار است که ظرفیت تولید 14 هزار و 300 تن پلی استرنخ پیراهن را دارد.

دهقان افزود: با بهره برداری از این کارخانه مواد اولیه کارخانه های استانهای قزوین، سنندج، اصفهان، شهرکرد و کارخانه نگین بروجن فراهم می شود.

وی سوریه و پاکستان را از دیگر بازارهای هدف این کارخانه اعلام کرد و افزود: برای تکمیل این طرح 240 میلیارد ریال هزینه می شود.

دهقان گفت: برای ساخت این کارخانه تاکنون 80 میلیارد ریال هزینه شده است و با بهره برداری از آن زمینه اشتغال هزار و 266 نفر فراهم خواهد شد.

معاون برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال بختیاری تولید نخ کم در استان، نزدیکی به استان صنعتی اصفهان و معافیت‌های مالیاتی، استفاده از جدیدترین فنآوری روز دنیا و ماشین آلات پیشرفته ذوب ریسی الیاف مصنوعی را از مزایای ساخت این کارخانه برشمرد.

روند اجرای طرح های مهم صنعتی چهارمحال و بختیاری بررسی شد



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند اجرای طرح های مهم صنعتی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت فیزیکی 77.5 درصدی واحد احیا انباشت و برداشت مجتمع فولاد چهارمحال و بختیاری خبر داد.



رحمان کرمی گفت: واحد فولادسازی این مجتمع نیز با پیشرفت فیزیکی 35.41 درصدی در حال اجراست وی سرجمع پیشرفت فیزیکی پروژه مجتمع فولاد چهارمحال و بختیاری را 50.34درصد اعلام کرد.



کرمی افزود: پروژه فولاد چهارمحال و بختیاری با هدف تولید شمش آهن با ظرفیت یک میلیون تن در سال در حال ساخت است.

وی گفت: این پروژه با چهار هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ارزی ثابت و 125 میلیون دلار هزینه ارزی زمینه اشتغال 775 نفر را به طور مستقیم فراهم می کند.



کرمی ادامه داد: اجرای سریع سامانه انتقال آب از سد چغاخور به تونل حلوایی از سوی شرکت آب منطقه ای و تامین آب طرح در کوتاه ترین زمان ممکن یک ضرورت است.



وی افزود: مسیرهای خطوط انتقال برق 400 کیلوولت پروژه فولاد چهار محال و بختیاری نیز باید هرچه سریعتر توسط شورای شهر فرادنبه آزاد سازی شود.



کرمی گفت: با راه اندازی طرح های هشت گانه فولاد دراستان های چهارمحال و بختیاری، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی ، یزد، خراسان رضوی و کرمان حدود هشت میلیون تن به ظرفیت فولاد کشور افزوده می شود.

برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی شهر سامان

رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی استان چهارمحالا و بختیاری با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی در شهر سامان، گفت: در این انتخابات از بین 121 داوطلب اعضای هیئت مدیره 12 اتحادیه صنفی شهر سامان انتخاب و معرفی شدند.

سید عبدالله رضوی افزود: این افراد بر اساس تبصره سه ماده 32 آئین نامه نظام صنفی انتخاب شده اند.



رضوی گفت: این 60 نفر برای مدت چهار سال هیئت مدیره اتحادیه صنفی سامان هستند.

وی ادامه داد: هر اتحادیه دارای یک رئیس، نایب رئیس، بازرس، دبیر، خزانه دار و دو عضو علی البدل است.

طرح جامع شهر گهرو در چهارمحال و بختیاری تصویب شد



معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری از تصویب طرح جامع شهر گهرو در چهارمحال و بختیاری خبرداد.

حمید رضا فروزنده گفت: طرح جامع تفصیلی شهر گهرو پس از بررسی در کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی، شهریور پارسال تصویب شد.

وی تأکید کرد: با تصویب این طرح در شورای برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری به زودی برای تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال می شود.

فروزنده افزود: ۵۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای مطالعه طرح جامع یاد شده هزینه شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری جمعیت کنونی شهر گهرو را شش هزار و ۹۳ نفر اعلام و بیان کرد: جمعیت این شهر طبق طرح تفصیلی در افق ۱۴۰۴ به هفت هزار و ۸۱۷ نفر برسد.

وی گفت: وضعیت شهر در طرح جامع تفصیلی شهری ۲۶۵ هکتار در نظر گرفته شده است.

فروزنده تصریح کرد: طرح تفصیلی شهر گهرو طبق مطالعات باغ شهرها اجرا می شود.