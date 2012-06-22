۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

نوروزی:

بیشتر واحدهای صنعتی علی آبادکتول غیرفعال شده اند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس گفت: بیشتر واحدهای صنعتی شهرک صنعتی علی آبادکتول غیر فعال شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی صبح جمعه در بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان افزود: ناحیه صنعتی فاضل آباد بیش از پنج سال راکد مانده است و متولیان شهرکهای صنعتی باید پاسخگوی مردم باشند.

وی اظهار داشت: باید دست به دست هم دهیم تا چرخه تولید و اشتغال در شهرستان و استان به حدامثر میزان افزایش یابد.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس گفت: حمایت از کشاورزان برای تولید بیشتر یابد و افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و کاهش نهاده ها عملی شود.

نوروزی گفت: بیش از چهار هزار هکتار از اراضی شهرستان در نوبت دریافت تسهیلات برای اجرای آبیاری تحت فشار هستند که باید سریعتر اجرایی شود.

