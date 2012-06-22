به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن خانچرلی ضمن اشاره به اجرای طرح کنترل و پاکسازی پایانه ها و ایستگاه های متروی تهران، از دستگیری 28 نفر به اتهام هایی چون سرقت، نزاع، مزاحمت و... خبر داد و گفت: در راستای اجرای تدابیر رییس پلیس تهران و درخواست شهروندان مبنی بر اجرای طرح امنیت محله محور، ماموران پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با همکاری ماموران یگان انتظامی مترو، اقدام به پاکسازی پایانه ها و ایستگاه های متروی شهر تهران کردند.

وی ادامه داد:بر این اساس، تمامی نیروهای مستقر در یگان انتظامی متروی تهران، ضمن استقرار در نقاط حساس و متهم ایستگاه های مترو، ضمن برقراری آرامش محیط برای مسافرانی که از مترو استفاده می کنند، اقدام به اجرای طرح امنیت محله محور و کنترل پایانه ها و ایستگاه های مترو کردند.

سرهنگ خانچرلی اظهار داشت: در این طرح که طی 24 ساعت گذشته انجام شده 5 جیب بر که با اقدامات خود باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان و مسافران می شدند، شناسایی شده و پس از دستگیری راهی کلانتری نزدیک به محل شدند و همچنین 2 نفر به اتهام ایجاد درگیری و نزاع در یکی از ایستگاه های متروی تهران و ایجاد رعب و وحشت برای مسافران بازداشت و به کلانتری منتقل شدند.

رییس پلیس پیشگیری افزود:در این طرح همچنین دو شرور که برای نوامیس شهروندان مزاحمت ایجاد می کردند، بازداشت شده و در ادامه دو نفر از اشرار نیز به جرم حمل سلاح سرد و خودنمایی بازداشت و به مراجع مربوطه منتقل شدند.

وی اضافه کرد:جمع آوری و دستگیری 11 معتاد پرخطر و تابلو و دستگیری 2 فروشنده محصولات ضد فرهنگی از دیگر دستاوردهای این طرح بوده و در پایان کشف مواد مخدر ، سلاح سرد و محصولات ضد فرهنگی نیز از دیگر دستاورهایی است که در این طرح می توان به آن اشاره کرد.

سرهنگ خانچرلی در پایان ضمن اشاره به اجرای این طرح در روزهای آتی تاکید کرد: پلیس برای برقراری نظم و آرامش شهروندان در مترو و ایستگاه های آن تمام تلاش خود را می کند و شهروندان می توانند در صورت مشاهده موارد مجرمانه، مراتب را به یگان انتظامی مترو و یا به پلیس 110 گزارش کنند.