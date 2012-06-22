۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

انصاری عنوان کرد:

667 وام کارگشایی به مددجویان بویراحمدی پرداخت شد

667 وام کارگشایی به مددجویان بویراحمدی پرداخت شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد شهرستان بویراحمد گفت: از ابتدای سال 90 تاکنون 667 فقره وام کارگشایی با مبلغ بالغ بر چهار میلیارد ریال پرداخت شده است.

زریر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تسهیلات در سرفصلهای درمان، تحصیل، آموزش، ازدواج، اشتغال، مسکن، ودیعه مسکن و حوادث به افراد تحت حمایت و نیازمند پرداخت شده است.

انصاری همچنین اظهار داشت: سال گذشته  شش میلیارد و 400 میلیون ریال از صندوقهای صدقات در شهرستان بویراحمد جمع آوری شد.

وی عنوان کرد: در سال گذشته همچنین مردم این شهرستان بیش از دو میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال به صورت نقدی برای حمایت از ایتام کمک کردند.

مدیر کمیته امداد شهرستان بویراحمد طرح مشاغل خانگی را فرصت خوبی برای اشتغال مددجویان عنوان کرد و گفت: یک هزار و 232 مددجو در سال گذشته در کلاسهای آموزشی مشاغل خانگی شامل رشته های دامپروری، زنبورداری، پرورش گل و گیاه، صنایع دستی، پرورش مرغ بومی، حسابداری و عمران این شهرستان شرکت کردند.

انصاری تریح کرد: توسعه طرحهای خودکفایی و خود اشتغالی، توانمند سازی خانواده های تحت حمایت و معرفی مددجویان بیکار برای اجرای طرحهای اشتغالزایی و واگذاری تسهیلات به آنها در اولویت کاری این نهاد حمایتی قرار دارد.

وی یادآور شد: بیش از 9هزارو 500 خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهرستان بویراحمد هستند.
 

