18 مورد عملیات تخریب کوره ذوب سرب در قم انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم پاسدار اسماعیل راستگو اظهار داشت: با تلاش ماموران یگان حفاظت این اداره کل از ابتدای سال جاری نسبت به تخریب 18 باب کوره ذوب سرب غیر مجاز در اراضی ملی که آلودگی های زیست محیطی فراوانی را نیز همراه دارند، اقدام گردیده است.



وی افزود، از زمان تصویب و تاکید شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال استان، در سال 1390 مبنی بر برخورد قاطع با متفرقین اراضی ملی و دایرکنندگان کوره های ذوب سرب غیرمجاز در اراضی ملی استان و تخریب آنان و حمایت های دادستان محترم و فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان تاکنون تعدادی 154 باب کوره ذوب سرب که عمدتاً در ارتفاعات غرب شهرستان قم و مناطق همجوار سد کبار در محدوده بخش کهک بوده اند، تخریب گردیده است.



فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم در ادامه ضمن بیان آثار سوء سرب بر سلامتی و اختلال سیستم عصبی افزود، بیشترین تخریب کوره‌های ذوب سرب از ابتدای سال91، در بخش کهک و در چهار منطقه رضا آباد، قلعه عبدالله، لادره و لیسون، توسط ماموران یگان حفاظت این اداره کل انجام شده است.



وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه، این برخوردها مقطعی نبوده و در همه ایام با جدیت پیگیری خواهد شد از هم استانی‌های عزیز درخواست کرد، هرگونه گزارشی مبنی بر فعالیت کوره ها در اراضی ملی استان را با شماره تلفن شبانه روزی120 یگان حفاظت منابع طبیعی استان اطلاع دهند.