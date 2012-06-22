قم به مرحله نهایی والیبال امیدهای کشور صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه فدراسیون والیبال کشورمان، مسابقات مرحله مقدماتی والیبال قهرمانی رده سنی امید کشور به میزبانی شهرهای مختلف کشورمان در حال برگزاری است و امروز با معرفی تیم های برتر گروه های مختلف به پایان خواهد رسید.



در حالی که تیم والیبال امید استان قم نیز در این مرحله از رقابت‌ها حضور داشت، والیبالیست‌های آینده دار قمی بعد از سپری کردن مقتدرانه سه بازی متوالی با امید فراوان به راهیابی به مرحله نهایی این رقابت ها، در آخرین بازی خود با تیم امید استان مرکزی دیدار کرده و با کسب برتری در این مسابقه، در نهایت این مرحله از مسابقات را نیز با کسب نتایجی بسیار خوب و مقتدرانه پشت سر گذاشتند تا راهی مرحله نهایی پیکارهای والیبال قهرمانی امید کشور شوند.



قدرتنمایی والیبالیست‌های قمی در گروه پنجم مقدماتی



تیم رده سنی امید هیئت والیبال استان قم در این فصل و این مرحله از رقابت‌های قهرمانی رده سنی امید کشور میزبان رقبای خود در گروه پنجم مقدماتی بود که برای صعود به دور بعد با تیم‌های مدعی تهران، البرز، مرکزی و اصفهان رقابت کرد.



نماینده هیئت والیبال استان قم در این مرحله از رقابت‌های قهرمانی کشور در حالی با چهار حریف دیگر رقابت کرد که دو تیم بر‌تر این مسابقات به پیکارهای مرحله نهایی صعود می‌کردند، رقابت کرد که در نهایت عنوان نخست این مرحله به تیم هیئت قم رسید تا این هیئت در مرحله نهایی دارای نماینده‌ شود و به قهرمانی کشور در رده سنی امید امیدوار باشد.



والیبالیست‌های امید قم در روز نخست مسابقات این فصل والیبال قهرمانی امید کشور در قم با تیم‌های مطرحی به رقابت پرداختند و با عبور از سد سه تیم مدعی از جمع حریفان خود و تنها با واگذار کردن یک مسابقه، جواز حضور در مرحله دوم را کسب کردند.



البرز یا اصفهان تیم دوم صعود کننده را مشخص می کنند



تیم امید هیئت قم در حالی به عنوان تیم‌ بر‌تر گروه پنجم مقدماتی والیبال قهرمانی امیدهای کشور به مرحله نهایی صعود کرد که روزی پایانی رقابت‌های مرحله نخست والیبال قهرمانی امید کشور که به میزبانی هیئت والیبال قم در سالن شهید رضائیان در حال انجام است، امروز با معرفی تیم دوم صعو کننده به پایان خواهد رسید و یکی از دو تیم البرز و اصفهان بعد از قم صعود خواهند کرد.



این در حالی است که در آخرین روز بازی های گروه پنجم مقدماتی در شهر مقدس قم، تیم والیبال امید قم که در صدر جدول رده بندی قرار داشت، برای حفظ موقعیت خود در جدال پایانی برابر تیم امید مرکزی به میدان رفت و توانست این دیدار را با نتیجه قاطعانه سه بر صفر به سود خود به پایان برساند.



بدین ترتیب تیم والیبال امید قم با کسب سه پیروزی و یک باخت و کسب مجموع 10 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه پنجم مقدماتی والیبال قهرمانی امید کشور به مرحله نهایی صعود کرد.

