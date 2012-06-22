یازدهمین شماره مجله «کاروان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در مسکو، مجله الکترونیکی کاروان در بردارنده مقالات و مطالبی در موضوعات فرهنگ و هنر ایران، مناسبتها، ایران امروز، ادبیات معاصر و دیدگاههای روس زبانها در باره ایران است به زبان روسی و در فضای مجازی منتشر شد.
در یازدهمین شماره از این مجله الکترونیکی مطالبی در خصوص ملاصدرا، خیام شاعر بزرگ ایرانی، قسمت اول مقالهای درباره شعر معاصر ایران، شعری از یکی از شاعران جوان روس درباره ایران، مقالهای از دو تن از اساتید دانشگاه دولتی تفلیس درباره تعاملات تاریخی و فرهنگی ایران و گرجستان، مقالهای درباره تاریخ حجاب و پوشش ایرانیان و ... درج شده است.
کاروان علاوه بر بارگذاری در سایت رایزنی، وبلاگ سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و چند سایت دیگر روسیه و منطقه به نشانی الکترونیکی بیش از 2400 تن از شخصیتهای حقیقی و حقوقی روسیه و کشورهای شوروی سابق ارسال میشود.
