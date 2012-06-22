تأکید بر اجرای سریع فاز دوم هدفمندی/ دولت ملزم به اجرای قانون است

محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به برخی گمانه زنی ها در مورد توافق دولت و مجلس برای عدم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها، گفت: من هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم. تفاهم و توافق یعنی قانون و مجلس قانون را تصویب کرده و دولت ملزم به اجراست .

وی تصریح کرد: اگر دولت تشخیص داده است که در اجرایی کردن قانون تصویبی مجلس دچار مشکل می شود، باید لایحه اصلاحی خود را در اسرع وقت تقدیم مجلس کند.

وی با بیان اینکه مجلس هیچ تعهدی برای تصویب کردن لایحه اصلاحی دولت نخواهد داد، خاطرنشان کرد: تصویب شدن لایحه اصلاحی دولت بستگی به این دارد که این لایحه با چه رویکردی به مجلس تقدیم شده باشد و قاعدتا با تعامل و گفتگو و قانع کردن نمایندگان باید انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت قصد داشت مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها را از ماههای ابتدایی سال جاری آغاز کند و در این راستا مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت یارانه فاز اول و دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به حساب خانوارها واریز کرد، اما نمایندگان مجلس به این اقدام مجلس واکنش نشان داده و با اعمال تغییرات در ترتیبات در نظر گرفته شده برای اجرای فاز دوم هدفمندی، زمینه نارضایتی دولت و شخص رئیس جمهور از مصوبات مذکور را فراهم کردند.

دولت که نسبت به قانون تصویبی مجلس معترض بود، با اظهار نارضایتی از بودجه در نظر گرفته شده برای این کار توسط مجلس شورای اسلامی، تاکنون اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را به تاخیر انداخته است.

بنابراین گزارش، گران شدن قیمت نان و تصمیم دولت در اختصاص این مابه التفاوت واریزی (28 هزار تومان) به عنوان یارانه نان هر نفر ایرانی تا پایان سال جاری ، به برخی شایعات مبنی بر تصمیم دولت در عدم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها دامن زد.