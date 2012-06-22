شاعر ابرکوهی برگزیده کنگره سراسری شعر"جانباز شهید" شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنگره سراسری شعر "جانباز شهید" با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت ‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تالار محراب تهران برگزار شد و برگزیدگان آن معرفی شدند و احمدرضا قدیریان شاعر ابرکوهی نیز از جمله برگزیدگان این کنگره بود.

دبیر علمی این کنگره طی سخنانی از انتخاب 15 شاعر پس از دو مرحله داوری از سوی هیئت داوران شامل مصطفی محدثی خراسانی، رضا اسماعیلی و محمود اکرامی‌فر در کنگره سراسری شعر "جانباز شهید" خبر داد.

محمد زمانی، انگیزه اصلی از برپایی این کنگره را سخنان مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته با شاعران آئینی عنوان کرد و گفت: مفتخرم اعلام کنم مطروحه‌ ای که ایشان طرح کردند، با استقبال گرم شاعران مواجه شد و بیش از هزار اثر بر اساس آن سروده و به دبیرخانه کنگره ارسال شد.

وی عنوان کرد: حدود 70 قطعه از این اشعار در کتاب "جامی ز خمخانه دل" چاپ شده است.

احمد رضا قدیریان تاکنون عناوین بسیاری را در جشنواره مختلف در سطح کشور به خود اختصاص داده است.