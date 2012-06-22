بودجه شهرداریهای مازندران به 300 میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی صبح جمعه در همایش شهرداران مازندران با اشاره به اینکه تعداد ۵۲ شهرداری موجود در مازندران سهامدار سازمان همیاریهای استان هستند، ارزش کل سهام را 38 میلیارد و 880 میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت: سازمان همیاری به عنوان یک بنگاه اقتصادی در جهت توانمند سازی شهرداری ها تلاش می کند.

وی با اشاره به بودجه 300 میلیارد تومانی شهرداریهای استان افزود: شهرداریها در سال گذشته حدود 1.5 درصد از ظرفیت موجود خود را به انجام معاملات با سازمان اختصاص دادند.

بابایی، دارایی های سازمان تا 29 اسفند ماه پارسال را بالغ بر108میلیارد و 426 میلیون و 955هزار و 327 ریال اعلام کرد و با بیان اینکه این اعتبار صرف حقوق صاحبان سهام و بدهی های جاری هزینه شد افزود: از این مقدار 99 میلیارد و 768 میلیون و 81 هزار و 74ریال دارایی های جاری و هشت میلیارد و658 میلیون و 874هزار و 253 ریال دارایی های غیر جاری بوده است.

سرپرست سازمان همیاری شهرداری های مازندران تاکید کرد: هدف اصلی سازمان همیاری شهرداریهای مازندران، پشتیبانی شهرداریهای استان برای رسیدن به مقصود اجتماعی، اقتصادی و آموزشی است.

وی بیان داشت:376 فقره پروانه ساختمان برای متقاضیان خارج از بافت شهری و روستایی توسط سازمان همیاری شهرداریهای مازندران صادر شده است.

بابایی با بیان اینکه سازمان همیاری شهرداری های مازندران مسئول نظارت و مدیریت بر فعالیت موئسسه بازیافت است ادامه داد: فعالیت این موئسسه به گونه ای در این سازمان مدیریت شد که زیان 170 میلیون تومانی در سال 88 به 46 میلیون تومان در سال 89 کاهش یافت.

