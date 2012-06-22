ضرورت ایجاد فرهنگ کتابخوانی در جامعه /کتاب در روزگار امروز نقش ویترین منازل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مزدک پنجه ای در خصوص اهمیت فرهنگ کتابخوانی درجامعه اظهار داشت: این روزها علاقه مندان بیشتر از آنکه کتاب بخوانند اقدام به خریدن آن می کنند و کتاب نقش ویترین منازل را پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: پخش کتاب و تبلیغ آن از عوامل موثر در ایجاد فرهنگ کتابخوانی است و این فرهنگ باید از دوران کو دکی در میان فرزندان این مرز و بوم نهادینه شود.

شاعر و روز نامه نگار گیلانی با اشاره به اهداف گرد آوری مجموعه شعر " همه درختها سپیدارند " که اردیبهشت ماه سال جاری در جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری مقام نخست را کسب کرد و گفت: یکی از اهداف تولید آفرینه هایی با کارکرد آنتولوژی، تعرفه آثار برتر در یک دوره زمانی مشخص و کوتاه کردن فاصله بین آفرینندگان اثر با مخاطب است از طرفی از دهه هفتاد به بعد پس از انتشار " گزینه شعر گیلان " به کوشش علیرضا پنجه ای مجموعه ای در هیئت آنتولوژی گردآوری نشده است بدین جهت طرح این پروژه را با حوزه هنری گیلان در میان نهادم و کار گردآوری این مجموعه شعر از سال 1387 آغاز شد.

وی درباره ویژگی های این اثر اذعان داشت: در تالیف این کتاب از همه ظرفیتها همچون جستجوی اسامی شاعران گیلانی از طریق اینترنت، کتابخانه ملی رشت، کتابخانه حوزه هنری گیلان، کتابخانه خانه فرهنگ گیلان و کتابخانه شخصی، ارتباط با برخی از شاعران که دسترسی به آثار آنها در کتابخانه مقدور نبود، مطالعه آثار تحقیقی که شکل آنتولوژی داشت و از تجربیات گردآورندگان آنها نیز استفاده کردم که موجب تمایز این اثر با سایر آثار منتشره در استان و دیگر استانها شده است.

پنجه ای عنوان کرد: در این مجموعه آثار 116 شاعرگرد آوری شده که در این میان 20 شاعر آن را زنان تشکیل می دهند و این نشان دهنده رشد فزآینده زنان در بخش شعر طی سالهای 70 تا 90 است.

وی با بیان اینکه گرد آورندگان آثار باید به سمت تحلیل آثار بروند، یادآور شد: سایر استانها نیز در حوزه آثار نوی تدوینی حرکت رو به رشدی داشته اند و توانستند سطح ادبی استان خود را عرضه کنند اگر چه در این میان گاهی آثار تقلیدی نیز به چشم می خورد اما اگر گردآورندگان به سمت تحلیل آثار بروند شاخصه های شعری منطقه زاد بودمی خود را به لحاظ تاریخی درآثار شان بررسی کنند آثار با کیفیت تری خلق خواهند شد.

شاعر و روز نامه نگار گیلانی تصریح کرد: در هر سال و هر دوره تاریخی عده ای از آفرینندگان حضور داشته اند که با وجود تاثیرگذار بودن به دلیل انحصاری گرایی و خودپسندی حاکم بر ادبیات و رسانه های نوشتاری، عدم پخش صحیح و به موقع کتاب، مخاطبان ادبیات از طریق تامل در مطبوعات، سایتها و خبرگزاریها فقط با نام تنی چند از شاعران و هنرمندان این مرز و بوم آشنا مستند بدین جهت چهرههای واقعی و تاثیرگذار در گذر زمان فراموش می شوند.

وی ادامه داد: آثار این چنینی می تواند هویت و شناسنامه ادبی یک استان و یک دوره تاریخی باشد همچنین به محققان امکان دسترسی آسان به چهرههای شعری استان و نقد و بررسی مولفه ها و بسامد های به کار رفته در آثار آنان را می دهد از طرفی برای محققان این فرصت را فراهم می کند که با چهرههای جوان تری که امکان تعرفه آثار آنان تاکنون مقدور نبوده آشنا شوند.

مزدک پنجه ای متولد سال 1360 است مجموعه شعرهای " چوپان کلمات " و " همه درختها سپیدارند " از آثار این شاعر جوان است که " چوپان کلمات " در سال 90 کاندیدای دریافت جایزه شعر قیصر امین پور از سوی خانه شعر جوان ایران بود و نخستین آنتولوژی شاعران سپید سرای گیلان با عنوان " همه درختها سپیدارند " نیز در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری مقام نخست را از آن خود کرد.

مزدک پنجه ای علاوه بر شعر به عنوان روزنامه نگار و منتقد ادبی نیز فعالیت می کند.