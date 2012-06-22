۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۱

اخاذی زوج جوان از راننده های مسافربر

زوج جوان که با تهدید اسلحه قلابی از مسافربران اخاذی می کردند هنگام شکار آخرین طعمه خود دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دیروز مردی با مراجعه به کلانتری 107 فلسطین با طرح شکایتی گفت : ساعتی قبل زن و مرد جوانی را از خیابان شریعتی به مقصد انقلاب سوار کردم. پس از رسیدن به خیابان فلسطین آنها با تهدید اسلحه پول و چند سکه طلا که همراه داشتم را سرقت کردند.

پس از این شکایت تیمی از ماموران تحقیقات پلیسی را آغاز کرده و با اعلام مشخصات سارقان به گشتی های پلیس طرح مهار را در منطقه اجرا کردند.

سرانجام پس از دقایقی سارقان هنگام سوار شدن به یک پراید دیگر شناسایی و دستگیر شدند. با انتقال متهمان به کلانتری شاکی بلافاصله آنها را شناسایی کرد.

در بازرسی دزدان نیز یک اسلحه قلابی ، کارت شناسایی جعلی و تعدادی سکه طلا که از مالباخته سرقت شده بود کشف شد.

سرهنگ حمیدوند –رئیس کلانتری 107 فلسطین- با اعلام این خبر گفت : متهمان پس از تحقیقات مقدماتی با دستور قضایی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفتند.
 

