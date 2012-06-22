اخاذی زوج جوان از راننده های مسافربر

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دیروز مردی با مراجعه به کلانتری 107 فلسطین با طرح شکایتی گفت : ساعتی قبل زن و مرد جوانی را از خیابان شریعتی به مقصد انقلاب سوار کردم. پس از رسیدن به خیابان فلسطین آنها با تهدید اسلحه پول و چند سکه طلا که همراه داشتم را سرقت کردند.

پس از این شکایت تیمی از ماموران تحقیقات پلیسی را آغاز کرده و با اعلام مشخصات سارقان به گشتی های پلیس طرح مهار را در منطقه اجرا کردند.

سرانجام پس از دقایقی سارقان هنگام سوار شدن به یک پراید دیگر شناسایی و دستگیر شدند. با انتقال متهمان به کلانتری شاکی بلافاصله آنها را شناسایی کرد.

در بازرسی دزدان نیز یک اسلحه قلابی ، کارت شناسایی جعلی و تعدادی سکه طلا که از مالباخته سرقت شده بود کشف شد.

سرهنگ حمیدوند –رئیس کلانتری 107 فلسطین- با اعلام این خبر گفت : متهمان پس از تحقیقات مقدماتی با دستور قضایی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفتند.

