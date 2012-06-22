امیدهای والیبال اصفهان با عبور از سد تهران مدعی صعود شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت‌های والیبال قهرمانی رده سنی امید کشور شامگاه پنجشنبه با انجام دو مسابقه در شهر مقدس قم پیگیری شد و نتایج به شکلی رقم خورد که به غیر از امید قم، تنها دو تیم دیگر در این رقابت‌ها یعنی اصفهان و البرز مدعیان صعود به مرحله بعد هستند.



شب چهارم از دور نخست مرحله گروهی این مسابقات به صورت همزمان با انجام چندین مسابقه در گروه‌های شش گانه در شهرهای مختلف کشورمان پیگیری شد و طی آن تیم والیبال امید اصفهان در دیداری حساس به مصاف تیم والیبال امید تهران رفت و در دیداری که پنج گیم به طول انجامید مقابل حریف قدرتمند خود به پیروزی رسید.



صعود امیدهای اصفهان به مکان دوم جدول گروه پنجم والیبال کشور



اصفهانی ها بعد از برتری مقابل مرکزی و شکست مقابل امید قم، دور نخست مرحله گروهی را به کسب این پیروزی با نتیجه بسیار خوبی ادامه دادند و در حالی که در روز پایانی دیدار بسیار سخت برابر البرز در پیش دارند در مصاف با تیم والیبال امید تهران گیم‌‌های اول، دوم و پنجم را با قاطعیت به سود خود به پایان رساندند تا با وجود واگذار کردن گیم های سوم و چهارم، تیم‌ برتر حساس‌ترین بازی روز چهارم و ما قبل پایانی بازی های این گروه لقب بگیرند.



بر اساس برنامه‌ریزی مسئولان برگزاری این رقابت‌ها، دیدار تیم‌های والیبال امید تهران و اصفهان از روز چهارم رقابت‌های والیبال قهرمانی رده سنی امید کشور در سالن شهید محمود رضائیان قم به انجام رسید که در نهایت تیم امید اصفهان با نتیجه سه بر دو رقیب سرسخت خود را از پیش رو برداشت.



این دیدار در حالی با برتری اصفهان به پایان رسید که این تیم بعد از تیم امید والیبال قم که با کسب 10 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد و صعودش پیش از روز پایانی بازی های این گروه به مرحله نهایی قطعی شده است، در کنار تیم البرز با امتیاز مشابه پنج در مکان دوم جای دارد.



تقابل اصفهان با مرکزی برای تعیین دومین صعود کننده از گروه پنجم



اصفهانی در تلاش برای راه یابی به مرحله نهایی، در دیدار بعد خود باید در مسابقه‌ای بسیار حساس برابر تیم والیبال امید البرز که با پنج امتیاز در کنار آنها قرار گرفته است، دیداری سرنوشت ساز را برگزار کند زیرا اصفهانی ها اگر برنده این دیدار باشند قطعا راهی مرحله بعد می شوند.



مسابقات والیبال قهرمانی منطقه رده سنی امیدهای کشور در حالی میزبانی هیئت والیبال استان قم در سالن شهید محمود رضائیان برگزار می‌شود که در گروه پنجم مرحله مقدماتی این پیکارها تیم‌های تهران، مرکزی، البرز، اصفهان و قم به میزبانی تیم والیبال امید قم برای کسب جواز صعود به مرحله بعدی بازی‌های این دوره، به رقابت دوره‌ای با یکدیگر می پردازند و این بازی ها امشب با دیدار تهران با مرکزی و البرز با اصفهان به پایان خواهد رسید.

