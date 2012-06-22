مدیران اجرایی در امور محوله بی عدالتی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر طلابیان صبح جمعه در همایش شهرداران مازندران اظهار داشت: راستگویی، قانون محوری، انتقادپذیری، شایسته سالاری و مردم سالاری پنج اصلی بوده که مدیران باید به آن عمل کنند.

وی افزود: هدف مسئولان باید جلب رضایت عموم مردم باشد نه عده ای خاص، : یک مسئول باید تلاش برای عمران و ابادانی منطقه و خدمت رسانی به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهد.

طلابیان تصریح کرد: قبول مسؤولیت برای خدمت به خلق خدا و خدمتگزاری نیز باید با انگیزه الهی همراه باشد و مدیران و مسئولان نباید توقع تشکر و سپاسگزاری از مردم را داشته باشند و به واسطه خدمات به آنها منت گذارند که این مهم یکی دیگر از آفات و خطراتی است که عرصه های مدیریت را تهدیدمی کند.

خطیب جمعه بابلسرتاکید کرد: عدالت آشکار و رفتار عادلانه از مهم‌ ترین شاخص‌ های مدیران در جامعه اسلامی بوده که زمینه‌ ساز عدالت کامل است.

وی افزود: مدیریت، امانتی الهی بوده که به مدیر سپرده شده است بر همین اساس مدیران باید از این امانت الهی به نحو شایسته مراقبت کنند.

